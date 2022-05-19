倫敦米其林Sollip

隨著倫敦疫情 穩步大幅下降，我也放心回復了米芝蓮（米其林）覓食之旅。

於2022年，全英國 共有19間食店新簇簇登上了米芝蓮一星榜，當中有一間特別吸引我的眼球—Sollip。

Sollip老闆兼主廚是一對年輕南韓夫婦，他們提供的賞味餐單卻不是傳統韓國菜，而是揉合韓、法、英美食 精髓，有意思。

Sollip於2020年開業，那不是史上最艱難的一年嗎？果然，夫婦辛苦創業僅兩個月，就遇上倫敦全城Lockdown，委實是晴天霹靂啊！但Sollip仍於開業短短兩年就成功摘星，絕對可稱得上是逆市奇葩呢。

位於London Bridge車站附近的Sollip，裝潢簡潔舒適，是我喜歡的類型。女侍應們個個年輕貌美、笑容可掬，其中一位輕輕問我的問題，我卻抬起眉毛也不懂回答。「請問今晚有哪道菜你特別喜歡？」不是說笑的，打從三味一口開胃菜開始，每道菜都美味出色，盡顯廚師的創意和廚功，全部都極為滿意呀。

迷你生牛肉撻含在嘴裡，旋即感到口裡味蕾在齊齊跳舞、藏在蘆筍底下的帶子和蝦鮮甜味美、魚和羊都各自精采…外表最平凡的法國菜Tarte Tatin卻是好味到不得了，主廚以日本大根取代蘋果，效果是出奇的美妙，底層那撻皮薄如紙，那叫廚藝的表演呢。

甚麼都加價了，Sollip的九道菜tasting menu盛惠港幣1000元，性價比卻絕對高。