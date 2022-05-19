東鐵線過海段15日開通，過海毋須落車轉過海隧道巴士，就可直達灣仔北及金鐘一帶，比市民多一個過海選擇。以前由羅湖去紅磡火車站，車程約45分鐘，現在用同樣時間，可直接橫渡維港，大大節省乘車時間。金鐘站更成為超級鐵路樞紐，可轉乘其他4條鐵路線，真正貫通香港 東南西北。

東鐵線前身為九廣鐵路，有超過100年歷史，貫通新界和九龍，是不少人的集體回憶。回想以前的柴油火車，車廂內充滿濃烈的汽油味，遇上前一班車運載豬隻禽畜，隧道內殘留的臭味永遠難忘！

1982年5月火車全面電氣化，車廂內有冷氣設備，終於告別臭氣熏天的日子。

今日東鐵這條新延線的會展站，充滿各式藝術創作和鐵路歷史，成為大家的打卡焦點。當你乘搭扶手電梯時，在多層向海的牆上，可以見到近1200幅海港照片組成的牆壁，是藝術家細心觀察不同角度、時間、季節、潮汐漲退的海水變化，逐一記錄，形成這幅相信是全港最大的水記憶作品。你還可以在月台上跟二戰時期的彈殼，打卡留念。

時代在變，科技在變，鐵路電氣化改變我們出行的方法，正如港鐵車務總監李潤田所講，延線通車後，「同樣的時間，令我們可以去得更遠！」