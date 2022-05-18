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黑白無常

〈六合飛翔〉岑逸飛

在道教的民俗傳說，無常鬼有兩個，一個是黑無常，另一個是白無常，是一對著名的「鬼差」，手執腳鐐和手銬，專職緝拿鬼魂，協助賞善罰惡。他們的姓名和扮相也早已固定，黑無常名為「范無救」（或范無咎），指「犯」罪之人必然「無救」﹔或者「犯」罪悔改事不「咎」，其體態短胖而面黑。白無常名為「謝必安」，指酬「謝」神明，或者「謝」罪悔過，則「必」能得到平「安」，其身材高瘦而面白。

不過筆者最早認識的黑白無常，是看金庸的武俠小說「書劍恩仇錄」，位列紅花會五當家的常赫志，號稱黑無常，而六當家則名常伯志，號稱白無常。這對兄弟屬青城派，其黑沙掌令人即死，故名無常，二人心意合一，人稱「西川雙俠」，衣服一黑一白，外人看似鬼的黑白無常，實則是非黑白，黑白分明。

從哲理上看，無常為什麼要分黑無常、白無常，而不分成黃無常、紫無常﹖這也不乏啟發之處。黑白無常可視為一種陰陽屬性的表示，「黑」與「白」代表的是一陰一陽，這種顏色的對比，可見諸於「易經」的「太極圖」，其中的陰陽魚畫法，是以黑代表陰，白代表陽。是故無常分為黑白，等於將佛法或老莊學與易學結合起來了。

若「黑白無常」之說離不開「太極圖」的陰陽學說，黑無常代表的是陰性體，白無常代表的是陽性體，那麼世事有黑有白，有悲有喜，有幸也有不幸，然而人生在世，只要活得灑脫一些，都可不受得失、苦樂、浮沉、升降或勝敗的束縛，失意而不失態，得意而不忘形，如范仲淹「岳陽樓記」所說的，「不以物喜，不以己悲」，學到寵辱皆忘，才能真正面對黑白無常。

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