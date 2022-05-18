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年輕食家

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

若然有人跟你說：「倫敦？好大霧㗎喎，除咗Fish & Chips，無啖好食嘅喎。」那麼可以肯定，這人可能從未到過倫敦，又或最近的那次遊覽倫敦經驗，是於三十年前吧。

筆者過去六年來回居住倫敦，遇上大霧的日子少於三次。而Fish & Chips也只是吃過數次而已，即使是地道英國人，也不會時常吃炸魚薯條，其他好吃的選擇委實是太多了。

又聽過有人說：「倫敦沒有高質日本菜，更沒有珍珠絲苗。」

我禁不住嘰咕笑起來。也許對於連鎖店如Wagamama和Eat Tokyo等就不應有太多期望吧，但若是懂得找，倫敦的高質日本菜多得是，須知道過去二十年已有不少日本廚師移居倫敦呢。

筆者喜歡以老頑童的心態，四出覓食，倫敦勝在選擇繁多，平有平食、貴有貴吃。而我最喜歡聽取年輕人的意見，因為這輩人大多奉行不結婚、不生仔、不供樓的三大原則，錢賺來就拿去善待自己享美食好了，時下年輕人才是真正食家呢。

這天，我就是聽從最喜歡的YouTuber、兩位年輕人Jolly的推介。那一集，他們與紅人Uncle Roger玩crossover，光顧了一間馬拉店，看得我口水直流，於是約齊好友前往享美食。

Laksamania位於Tottenham Court Road車站附近一條橫街，沙嗲雞串香嫩惹味、鹹蛋黃炸豆腐吃得過癮、炒貴刁夠鑊氣、印尼炒飯夠正宗、Cendol紅豆雪葩醒神……每人承惠二百多港元，合理，年輕食家的介紹果然信得過啊。

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