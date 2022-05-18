與「分身」對話 問自己「為甚麼」

上回講到，讀蔡康永的著作「為你自己活一次」，提及每個人心中都有「分身」，常常與自己對話。既然腦子這麼聰明，幫我們創作不同的「分身」，當然要好好利用「分身」，而非被它控制。

情緒不穩定的人，愈想愈悲觀，覺得世界灰暗，他們的腦海往往充滿亂七八糟的負面想法。「分身」的其中一個重要工作，就是問自己「為甚麼」。

「我男朋友離開我了，我活不下去了。」「為甚麼？」

「沒有他我會死呀。」「為甚麼？」

「我怎能沒有愛情？沒有愛情我會死呀。」「為甚麼？」

「你到底想怎樣？」「我要你承認，剛才說的沒有愛情就活不下去，是人云亦云，隨口亂說的。」

「我沒有亂說，我真的很難過。」「那麼就說你很難過，可是別說你活不下去。」

上面是作者提出的其中一個與分身對話的例子。反正是心中對話，情緒混亂時就讓自己獨處，靜靜坐下來，心中與分身互相辯論、談笑、分享，有如好友把酒談天。容許自己獨處久一些，從容對話，每次都請分身努力打氣、多多支持，事情就會一步一步變得不一樣。

與其一遇到挫折就任由情緒跌進深淵，倒不如慢慢培養一位懂得問「為甚麼」的分身，在身邊扶自己一把。