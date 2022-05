兒時偶像James Taylor

「Yes, I'm gone to Carolina in my mind...」

如果他沒有開腔唱那首經典名曲,我根本不會想像台上的這位長者,竟然是大名鼎鼎的詹姆斯泰勒(James Taylor),我少女時期的偶像。

他已半禿頭,跟那七○年代的長髮反叛青年形象,有很大的差異。但幸好他沒有長胖,身形依然纖瘦,雖然眼窩有點兒凹陷,但精神尚算不俗。畢竟他已74歲了,這個年紀來說,他仍然算是好看。

他的歌聲卻是歷久不衰,依然是不經意地娓娓道出他的故事來,彷彿早已看破世情,沒有什麼事情再能挑動他的神經了。

「Oh, I've seen fire and I've seen rain...」

他確實是什麼都看過了,當年他居於紐約時,好友約翰藍儂(John Lennon)是他的鄰居。在約翰藍儂被殺的前一天,詹姆斯曾近距離被那個狂迷截停,聽他吐出了一堆瘋言瘋語。料不到翌日,他在家裡聽見五響冷酷的槍聲,約翰藍儂被當場斃命。

詹姆斯自己的人生也曾飽歷風霜,他曾進出戒毒所和精神病院、遇過電單車意外手腳骨折、事業大起大落和三段婚姻。像他一般經歷的音樂人,當中有不少是濫用藥物暴斃告終的,詹姆斯泰勒今天仍能健健康康地繼續獻唱,那絕對不是運氣,是對抗逆境的毅力。