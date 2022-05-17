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兒時偶像James Taylor

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

「Yes, I'm gone to Carolina in my mind...」

如果他沒有開腔唱那首經典名曲，我根本不會想像台上的這位長者，竟然是大名鼎鼎的詹姆斯泰勒（James Taylor），我少女時期的偶像。

他已半禿頭，跟那七○年代的長髮反叛青年形象，有很大的差異。但幸好他沒有長胖，身形依然纖瘦，雖然眼窩有點兒凹陷，但精神尚算不俗。畢竟他已74歲了，這個年紀來說，他仍然算是好看。

他的歌聲卻是歷久不衰，依然是不經意地娓娓道出他的故事來，彷彿早已看破世情，沒有什麼事情再能挑動他的神經了。

「Oh, I've seen fire and I've seen rain...」

他確實是什麼都看過了，當年他居於紐約時，好友約翰藍儂（John Lennon）是他的鄰居。在約翰藍儂被殺的前一天，詹姆斯曾近距離被那個狂迷截停，聽他吐出了一堆瘋言瘋語。料不到翌日，他在家裡聽見五響冷酷的槍聲，約翰藍儂被當場斃命。

詹姆斯自己的人生也曾飽歷風霜，他曾進出戒毒所和精神病院、遇過電單車意外手腳骨折、事業大起大落和三段婚姻。像他一般經歷的音樂人，當中有不少是濫用藥物暴斃告終的，詹姆斯泰勒今天仍能健健康康地繼續獻唱，那絕對不是運氣，是對抗逆境的毅力。

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