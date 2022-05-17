1月初，不知道是因為天氣太冷，還是因為農曆年關將近，情緒低落，身體狀況不好，出現手腳發麻、頭痛、胃痛、喉嚨痛、全身痠痛、沒有食欲、夜裡常咳嗽等，基本上也是我的老毛病，所以症狀雖然比平時嚴重些，也沒有太在意，只是偶爾腳底會有隱隱刺痛、痠軟的感覺。

一天晚上看電視時，因為雙腳感覺腫脹、發麻，想按摩舒緩一下，脫掉毛襪，赫然發現腳趾和腳底發黑，顏色接近深紫色，心裡有些疑惑？是因為髒嗎？（平時在家，有穿拖鞋的習慣，加上天冷，我整天都穿著襪子），當時也沒有多想，到浴室抹上肥皂，拿著毛巾擦洗，沒有什麼效果，用力搓揉，總算是恢復了正常顏色。

接下來好幾個月，到了下午，腳趾都是深紫色，先生說可能是因為天冷，氣血循環不好，加上我本身怕冷又缺乏運動的緣故，因為不痛不癢，我本身也有膝蓋受傷的毛病，也就沒有放在心上，只是每晚洗澡前按摩一下，讓它們恢復正常的血色。

4月初的時候，因為「帶狀皰疹」的困擾去看醫生，順便問了一下，為什麼腳底和腳趾顏色變成深紫色？經過診斷，醫生嚴肅的說：腳底和腳趾發黑的情況，像是「新冠腳趾（Covid Toes）」的症狀，他說：「越來越多的皮膚科醫師注意到，有部分「新冠」感染者，早期預警信號是出現足部病變，出現「紫色病灶」，造成 Covid Toes，是免疫系統對抗「新冠」病毒反應的副作用。

「Covid Toes 」通常在感染「新冠」後的一周到四周內發病，症狀包括手、腳上出現凍瘡一樣的炎症和發紅，導致手指、腳趾腫脹、變色，這種情況，有時會持續數月之久，受影響的皮膚，通常是手指、腳趾。

從1月份發現腳趾顏色異常到現在，經過按摩，情況稍有緩和，只是腳後跟和大拇趾仍然是深紫色，醫生囑咐：「目前還沒有看到有關「Covid Toes 」對身體造成影響或是傷害的報導，因為這也是最近才出現且被發現的症狀，眼前也沒有任何藥物可治療或是改善這種情況，患者最好是隨時注意有無其他症狀出現或是變化，平時注意保暖和適當的運動。」。

「新冠病毒」是沉默的無聲無息、無色無味的隱形殺手，隱藏在空氣中，隨風飄動，無孔不入，稍一不慎就中招，對人體健康造成嚴重損害，殺人於無形，歷經多次變種，令人防不勝防。醫生說，因為我有接種疫苗 ，所以感染新冠病毒後，僅出現（Covid Toes）「紫色病灶」，引發免疫系統失調，我才染上了「帶狀皰疹」。

從2019年的年底，新冠爆發，到現在已經兩年多了，實際情況比我們想像的嚴重，可是還是有一些民眾拒絕相信，這悄無聲息的病毒的存在，拒絕接種疫苗、拒絕口罩 、拒絕隔離，這是一個很令人擔憂的問題。

先生就有一位中年男性的朋友，因為不相信新冠病毒的「真實性」，拒絕接種疫苗而染疫去世了，留下孤兒寡婦，再後悔已經來不及了，留給家人們是無限的悲痛，奉勸那些拒絕接種疫苗的鄉親們，趕快採取行動吧，不要留下任何遺憾。