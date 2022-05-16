生活壓力龐大，很多人都會情緒起伏，思緒複雜。人的心中都有另一個「分身」，甚至有很多「分身」，與自己對話。心情的好與壞，往往被分身影響而不自知。

近讀蔡康永談及情緒智商的著作《為你自己活一次》，他說當局者迷時，要祭出「分身大法」。「我們要練習去察覺的，是自己內心紛飛如雪、來去如浪、此起彼落的感覺、念頭、情緒」，「培養一個陽光又冷靜版的分身，根本是你從小玩各種想像遊戲時就已會了的事，只是我們大概把分身只當是幼時的玩伴，沒想過要廝守一生、委以重任吧。」

他的做法是，在很無力、快要撑不下去的時候，會拜託分身到一年後、三年後、十年後，看看自己的生活如何。分身就去幾年後的世界，看了回來，說幾年後自己還活著，又在煩惱別的事，今天的煩惱沒有嚴重到殺死自己。

這麼一想，就豁然開朗，知道人生會繼續。

讀了他的心得，我發現自己在偶然情緒起伏之時，正是有如與「分身」談話。如果「分身」嚴厲、冷酷，則對我大加鞭策；如果「分身」幽默、包容，則對我體諒支持。「分身」既是腦海的創作，應該培養一位充滿正能量的分身，在當局者迷之時，講兩句笑話，一同走出困局。