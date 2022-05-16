筆者專程坐一小時火車，從倫敦到達小鎮Marlow，目的是品嘗兩星米其林（米芝蓮）The Hand and Flowers的美食 ，同時可滿足為何Pub也能摘星的好奇心。

該店提供的食物種類不算多，前菜、主菜和甜品均只供五選一。沒相干，中就得，毋須多。

首先吸引我眼球的一道前菜，是起司煙燻鱈魚歐姆蛋。雖然餐牌沒有寫明這道菜的名稱，但這個食材的配搭，不正是有接近100年歷史的英國 名菜Omelette Arnold Bennett嗎？

這道菜是有段故事的，當年英國有位著名作家Arnold Bennett很喜歡光顧王牌酒店Savoy，當時的法國主廚Jean採用了煙燻鱈魚和起司為他弄了一道歐姆蛋，Arnold愛死了，其後每光顧Savoy都會點這道菜，其他城市名人也聞風而點嘗，於是廚師就乾脆以作家的名字命名這道菜了，一直流傳至今。

那麼，The Hand and Flowers的名廚老闆Tom Kerridge，會來一個變奏版本嗎？不！賣相跟我以前看過的沒有兩樣。味道又如何？嘩，沒想過味道會如此濃郁惹味，吃到一半已有頗膩的感覺了。

若要逗不肯吃魚的小朋友吃魚的話，這道菜該是首選，香濃起司和滑溜溜的蛋醬，將鮮魚肉融合至最高境界呢。

不得不提，習慣吃清淡口味的朋友，這店不適合，因為食物偏向重口味。數口精（很會算）、善於忖量性價比的朋友，這店也絕不適合啊。