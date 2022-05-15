中國文化講108，源自《易經》，可以理解，可是想不到其他的宗教和文化，也崇尚這個數字。例如在印度 教，同樣認為108是代表圓滿的數字。印度教的神祇便有108個名字，濕婆會跳108種舞蹈。

印度教的108與9有關。9是個位數的最後一位數字，也是最崇高的。在印度教傳統，這個數字被用來表達許多概念和實踐。例如，Rishi Vyasa(聖者)創造了9個Puranas(傳說)，在印度哲學Vaisheshika中，提到了有9種普遍物質，在印度美學中，有9種Rasa(藝術表現)來體驗生命。在時間維度中，數字9是個原則數字。

印度的吠陀文化更指出108這個數位是宇宙存在的全部。這個數字也將太陽、月亮和地球連接在一起：太陽和月亮距離地球都是各自直徑的108倍。在吠陀的占星術中，把太陽當作上帝，而太陽有12個星座（12生肖）。在Yajurveda，太陽與梵天（9）有關，因此12×9=108。

從印度教發展至佛教，佛教的菩薩有108個，108成為佛教法身的象徵。佛教的法器、法事和建築，都喜用108數，同時也認為人生有108種煩惱。一般說法是六根 (眼、耳、鼻、舌、身、意) 各有苦、樂、捨三受，合為18種﹔六根各有好、惡、平三種，合為18種，總計是36種﹔再以過去、現在、未來三世，合共為108種煩惱。

是故念佛時所用的佛珠通常是108顆，表示斷除108種煩惱。即使撞鐘時也是撞108下，各地撞的節律又有不同的組合，有前後36緩撞、中間36急撞﹔有緊18緩18，6遍共108下，人們聽了便可以消憂解愁。

數字108在瑜伽也象徵精神的完成。在1分鐘內，呼吸約15次，12小時10800次，1天10800次×2次。據說，如果一天只需要108次呼吸，就會達到三摩地的境界。