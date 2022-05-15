網路、手機 的普及，社交媒體的興盛，人們每時每刻都被海量的信息淹沒。

這對於受眾是極大的滿足，同時又帶來了極大的困惑，因為他們除了方便社交獲取有用資訊外，接受更多的是碎片化信息，其中不乏片面的、虛假的、似是而非的，相互矛盾的信息。而在視頻風行於網路以後，人們甚至對文字也疏遠了，他們更喜歡視頻的直觀，無須思考。過往習慣了單向接受信息，百分百相信媒體的人，面臨著前所未有的考驗。

不少人趁機發布沒有任何依據的「知識」，包括經修飾的歷史、生造的事件，似是而非的「科學」、未經證實的養生祕方等。「雞湯」文字、視頻竟可大行其道，大受歡迎。這滿足了他們掙流量的需要，因為流量意味著錢。

也有組織為了某種政治或經濟目的大規模散布假信息，目的是對讀者觀眾直接進行洗腦。不能直接洗腦就製造更多假信息，以造成人們意識上的混亂，擾亂人們追求真相。而作為讀者或觀眾，只能陷入迷惑，不知所措，絕大多數人在不自覺中被信息俘獲，不知不覺被「洗腦」。

各種自媒體風起，他們有信息死角或因個人立場侷限，在信息獲取或解讀上有所偏頗尚情有可原，而許多曾經有信譽的傳統大媒體，因為種種原因也不能堅守媒體的公正性原則，他們為了應對傳統傳播形式不可逆的衰落，從而投向權力與資本的懷抱，成為了權力與資本的附庸，則不能不令人扼腕。

日前看到一份美國Statista資訊網最近公布的一項民意調查，證實了大眾媒體面臨的窘況：不太信任的占29%，完全不信任的占34%，兩項相加達到63%。而67%的人認為假信息造成社會的大量混亂。令人失望的是，因種種原因，還竟有10%的人故意分享假信息。

如果說該調查還有亮點的話，那就是人群中自信具有對假信息辨別力的，尚有26%。

尚不知道高科技大數據之下的社會選擇怎樣的管治模式，人類怎樣既利用它又不被其吞噬？而個人目前怎樣才有可能在紛繁雜亂真假混雜的信息中，不被盲目引導，至少少被誤導從而作出錯誤的決斷？我作為一名普通人給自己的要求是：堅守常識，盡量了解多一點科技人文知識；戒除貪念，不輕信；凡事先予質疑，如不能證實也要證偽；堅持邏輯思維，絕不相信違背邏輯的事；不感情用事，時刻不能以政治立場取捨事實；總之是堅守良知和普世價值觀。這樣也許可以少被「忽悠」。