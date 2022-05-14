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高蛋白的三角洲

〈心有所感〉鹽海

我心裡一直感念老家的人們，他們是一群有福的人。老家有一條江，叫九龍江。流程不是很長，大約有三、四百公里，是福建的第二條大江。它的流程不是太長，是因為它的西北邊臨江，就是一片片連綿不斷的崇山峻嶺。可是九龍江下游同樣有一片三角洲紫泥鎮，那是塊沖積平原。那個鎮在更早的時候，到處港叉密布，有時同一個村來往，都得把船搖來搖去。

我是我們家的長孫，奶奶（閩南叫阿嬤）特別喜歡我。童年時阿嬤總是帶我回娘家。她的娘家就是出產金定鴨的地方。一回到金定，我的舅公就忙起來。他在港邊放了一塊塊小型四方形魚網，他按順序把小方網放河叉裡去，然後按順序把網收起來，這樣我們中午的蝦就有了。他接著把一條小「鴨母船」搖出去，在近海處撒撒網，魚也有了。

從宏觀上來說，像紫泥這種沖積平原的三角洲，在地球的陸地面積是很少的。它們只能出現在大江大河入海口處，那是江河上億年的沖刷和淤積才形成的。它們都有一個特徵，就是在漲潮時，地表水是海裡的鹹水，退潮時水是上游河流下來的淡水。也就是有這種鹹淡水交匯融通，這種地方的物產特別豐富，且全帶有入海口的特徵。

紫泥三角洲有一塊面積很大的紅樹林。海水漲潮時隱入海裡，退潮時露出在海岸。我說那是一塊高蛋白質區，是因為在那片紅樹林裡，什麽生物都有，魚、蝦、蟹、龜和鱉都有，當然也有蛇，天上還有數千種飛的鳥。總之就是水裡游的、地裡爬的、天上飛的，應有盡有。那全是些高蛋白生物。

單紫泥這塊沖積平原，就為中國提供了兩種精品水產品：一個是金定鴨，一個是溪乾紅蟹。

我不是水產學家，我只說兩個：金定鴨是一種蛋鴨，它產的蛋大，產蛋期很長。是一種高品蛋的禽蛋。溪乾紅蟹的鮮美度，如果讓我打分，我可以打出100零幾分。總之整隻蟹全是肥美的蟹肉，特別是那兩隻大螯「嘎嘭」一咬，剝開來，那會是你永生難忘的美味。你吃過蟹後，兩隻手無論清洗多少遍，那蟹味會一直留在手上。

我阿嬤在金定有很多親戚，他們來接她去吃飯，全部是搖了船來。

「走走，跟阿嬤到你二舅公家去！」

「去去，去你大表兄家一趟！」

現在想起來還真有趣，在金定阿嬤家走親戚，全是乘船。阿嬤過世後，金定的親戚就少來往了；現在金定全村都是陸地了。

那些童年的港叉，是一個夢。

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