當年念香港 培正中學時，有想進醫學 院的意願，最佳的途徑是參加台灣的大專聯考，結果幸運地考進了國防醫學院。報到之前先向國防的培正學長打聽，他們的經驗是：國防是軍校，你只要熬得過入學前三個月的入伍訓練，念到畢業不成問題。好傢伙，我既緊張又期待這一天的來臨。

因為香港聯考放榜較遲，我們到國防醫學院報到時，本地生兩周前已經到南部隆田受訓去了。隆田是訓練士官的營地，比成功嶺訓練大專的少爺兵要嚴格。我們最後這十幾位各地來的僑生，有三天的時間分發軍服裝備，做一些最基本的操練，例如立正、稍息、再立正、報數等。當時就有個疑問，本來就在立正，最後還是要立正，何必中間要稍息，多此一舉？可是當時沒有問，一來國語不好，二來覺得這個問題有點老土，就入鄕隨俗吧。最後大家理了一個非常短的平頭，浩浩蕩蕩地被送到隆田去了。

當我們見到未來將要同甘共苦的同學們，自卑感油然而生，因為他們的頭髮已經有相當的長度，比我們這十多位菜鳥好看多了。而且他們出操時步伐整齊劃一，抬頭挺胸，我有難度，因為我一緊張，操起步來是同手同腳，其他僑生也各有不同的缺陷。連長看得直搖頭，偷偷地向排長下達指示：「替這一班饅頭分開做特別訓練！」

我是很同情這位排長，有些僑生國語聽不太懂，排長不懂廣東話，英語也馬馬虎虎，對著這一班沒有軍訓概念的死老百姓，困難度頗高。

唱軍歌是一種技術性的考驗，為了表現隊伍的威武雄壯，在軍營行進途中，大家一定要扯開喉嚨唱軍歌，例如：敵愾同仇、風雨同舟、中華兒女齊怒吼…。可是一直到結訓前我都不知道自己唱（吼）的歌詞是什麼，想想管他的，只要嘴型合，吼的聲音夠大，就不會被班長抓出來做棉被操。

其實最大的震撼卻是有一次在連部站衛兵的時候，第一次看著大家完成一天野外的單兵攻擊震撼教育 後，草綠色的軍服變成汗水黏著泥巴的土黃色，走進連集合場時，拖著半死不活的步伐，唱著半死不活的軍歌，讓我不禁開始同情明天的自己。

不過這種體力的消耗對身體的確有好處，我受訓前體重是107磅，受訓後是135磅。因為體能消耗多，經常都處於飢餓狀態，我從小不愛吃肉，尤其是肥肉，可是在受訓期間，吃飯開動前大家眼睛都盯著菜裡面的肉，尤其是肥肉，看誰在開動口令之後能夠先馳得點。兩碗飯後基本上菜已經沒有了，三碗飯後菜汁也沒有了。只好早餐後藏一個饅頭在頭頂，壓在軍帽下帶回去，等出完操的時候吃。一個月後周末可以放假到台南，三個餓鬼大口吃著香噴噴的白米飯，小妹忙得來不及替我們裝飯。

三個月的入伍訓練總算熬過了。小平頭、黝黑的皮膚及結實的身體，精神飽滿地回到學校向培正學長們報到，他們不約而同地問：「老弟，入伍軍訓有什麼收穫？」

我先敬一個軍禮，然後朗聲說：「吃得苦、捱得駡、堅忍不拔、敵愾同仇。還有十二指腸潰瘍和香港腳。」他們微笑地摸摸下巴，點點頭，表示孺子可教也。