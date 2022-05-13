偶然坐在電視機前看到一個節目，由香港 無線電視同湖南芒果電視台合作，標榜以港樂為主題的「聲生不息」音樂綜藝節目，見到代表我們年代的香港歌手林子祥、葉蒨文、李克勤，以及幾位本地和內地年輕新晉歌手合作，以全新方式演繹我們熟悉的歌曲。

節目中加插香港的作曲填詞人分享當年創作金曲的心路歷程，歌詞反映當年社會發展的背景，勾起我們不少回憶。

最新一集欣賞到林子祥和曾比特合唱，演繹陳奕迅的「單車」和夏韶聲的「空凳」，這首合併歌曲觸動兩代歌手的深靈心處︰一個是兒子已經長大的爸爸，後悔自己在兒子成長階段沒有抽時間陪伴他，如果時光可以倒流，希望可以多點擁抱兒子。另一邊的曾比特，從未有過坐在父親肩膊上的感覺，因為爸爸在他還未懂事前已經離開了。

兩代歌手，兩個不同經歷，但他們彷彿代入了對方的角色，用最真摯的感情完美演繹這兩首懷念父愛偉大的歌曲。他們真情流露，相擁而泣，令聽眾動容。「單車」其中一句歌詞「任世間怨我壞，可知我只得你，承受我的狂或野！」和「空凳」中「為何想講的從前不說清楚！」有異曲同工之妙。

從來音樂是無分國界、年齡和性別，動人心弦的長青樂曲，由不同人演繹可以帶出不同效果，這就是金曲的定義。作曲填詞人的實力和歌手的魅力，沒有長江後浪的壓力，是兩代共融，令金曲可以一再傳承。