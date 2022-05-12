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老婆「不對板」

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

她一副有仔萬事足的模樣，抱著熟睡的小孩，臉上流露著滿滿的愛。我也戥(替)這位媽媽高興，因為結婚生B向來都是她的夢想，現在終於夢想成真了。

我盯著她瞧，卻感到有點兒不對勁，她把長髮綁成馬尾，但額前的頭髮有點髒兮兮的，明顯是沒洗頭。她的臉零護理、膚色偏黃、黑眼袋也相當礙眼，不曉得她是否以為可以遮醜，鼻梁上架著款式陳舊的近視眼鏡，隱形眼鏡也棄用了。雖然不至於蓬頭垢面，但外觀真的不太討好，35歲卻十足像40多歲。

我瞟向她背後不遠處的牆上，正好掛著數張她與丈夫初邂逅的照片。不過四年前的她，一頭長髮飛拂著，相當冶艷，一雙大眼睛明亮吸引，塗了Mascara的睫毛特別濃密，她的笑容燦爛自信，相片中的這位穿短裙美女只可用一個英文字來形容，Hot！

不是說笑的，假如我是她的丈夫，心裡難免有點「不對板」的感覺。

也許有朋友會說，都結婚了，誰去計較外在美？最緊要是嫻熟溫柔的內在美。

此時，她的丈夫剛巧走過來問她一些瑣事，她突然扯高嗓門吼：「我講咗好多次啦，乜你咁蠢㗎！」丈夫悻悻然走開，她續說：「我真係頂佢唔順。」

有些女人以為達成結婚生仔的願望，事情便圓滿了，其實是大錯特錯，幸福是需要細心經營的，每個細節都不能偷懶。

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