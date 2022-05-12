108是個奇怪數字。在「水滸傳」裡，梁山好漢有108將，那是根據上位天罡星36星，下位地煞星72星排定。36與72相加起來，正好是108。天罡星其實是北極星，位於北斗七星頂端兩顆星延長線距離的五倍，即小熊座α星，古代中國名叫勾陳一或北辰，離地球約400光年。

道教認為，北斗叢星有36顆天罡星，72顆地煞星。但不見得排名的名次愈高，下場就會愈好。例如天罡星排名第一的是及時雨宋江，被高俅毒死；排名第二的是玉麒麟盧俊義，誤飲毒酒失足落水而死；排名第三的是智多星吳用，上吊而死；反而排名最末的是浪子燕青，最能勘透世情，下場最好，「退居山野，為一閒人」。

至於地煞星，情況才算正常。排名第一的是神機軍師朱武，招安後成為敘爵，後辭官追隨入雲龍公孫勝學道；排名最末的是金毛犬段景住，原本是盜馬賊，征方臘後戰死杭州。

除了「水滸傳」的108，還有「紅樓夢」。周汝昌「紅樓十二層」提到：「紅樓夢中描寫了多少女子？一百零八。…這是有事實的：十二釵，正釵、副釵、再副、三副、四副，一直排到九層，九乘十二，一百零八。「紅樓夢」開頭說那個大石頭高十二丈，脂硯齋批了：照應正釵；寬(正方)二十四丈，脂硯齋又批了：照應副釵。四乘二十四是九十六，加上十二(即石高十二丈)，正好一百零八。」

其實108這數字，在中國文化始於「易經」，反映天地感應，是最圓滿的數字。「易經」認為，9為最高陽數，是天的至數，配合12地支，9乘12，便是108。影響所及，中國古代建築也講究108，例如北京 天壇下層欄板是108塊；祈年殿每層也有石欄108根。