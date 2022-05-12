疫情 之下，香港 地産商許先生逆風而行，在洛杉磯 成立「賽馬俱樂部」，把華人朋友聚攏一起玩「賽馬」。日前，應許兄之邀，我到離家不遠的聖安妮塔賽馬公園看賽馬，偌大的跑馬場，看台上的人雖寥寥無幾，但難能可貴的卻是跑馬場實行「內循環封閉運行」，八場賽馬進行得有條不紊，循序漸進，有聲有色。

八匹戰馬身披不同顔色的「戰袍」，在騎士駕馭下，個個顯得精神抖擻，敢衝敢跑；馬場電視台更是緊盯馬匹作實况轉播。

疫情籠罩，防疫優先，不少人選擇「呆」在家裡；而去賽馬，既可調節一下室內沉悶空氣，呼吸室外新鮮氧氣，又能開闊視野，親眼目睹賽馬過程中的「你爭我奪」氛圍，刺激帶勁，也可小試自己的「手氣」，鬆解疫情所帶來的壓力。疫情罩頂，「馬照跑」，看來是件蠻不錯的另類生活體驗。

說起賽馬，美國的「馬文化」可能遠不如香港來得氣氛高張，但鼓動美國「馬文化」的「賽馬人」卻少不了香港人。大洛杉磯地區有三大馬場，一個在近華人區的聖安妮塔公園賽馬場，一個在聖地亞哥，還有一個是近國際機場的好萊塢俱樂部跑馬場。好萊塢跑馬場的老闆朱先生是正宗香港人，他早年在香港做紡織生意，現在是幾家俱樂部的大股東，在馬場常能看到他的身影。

我在洛杉磯的幾位香港好友一談及賽馬，就眉飛色舞，滔滔不絕。張小姐香港老家就住在跑馬場對面，從小受「馬文化」熏陶，她習慣每天瀏覽「馬報」，每天看看參賽馬匹的戰績，並學會跑馬戰術分析與馬賽評估。在香港，賽馬催動香港人的生活，一名華裔老先生十多年前赴香港旅遊，不忘去賽馬場「泡馬」，他運氣特別好，遇見一位跑馬高手，經人指點欽定參賽馬匹，果然「立竿見影」，成了贏家，口袋裡收穫不小。香港跑馬場「奇遇」，成了他終身不忘的「美麗故事」。

香港有維多利亞港、摩天大樓、時尚精品街等金字招牌，而香港「馬文化」卻是一張閃閃發光的「名片」。1997年，香港不是流行「舞照跳，馬照跑」這句話嗎，可見「跑馬」對香港人生活已成為不可缺或的「一部分」。