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殺貓

〈六合飛翔〉岑逸飛

社會上經常聽聞虐殺貓隻案，由於手法兇殘，引起公憤。不過，曝光案件只屬冰山一角，貓隻慘遭虐殺幾乎每月都有，但往往因證據不足使兇徒逍遙法外。

貓科動物屬獨居動物，所以養貓的比較獨立，愛貓者多數喜歡照顧別人，心地很好。

貓的行為舒緩、優雅、安靜。愛貓者一定懂得欣賞貓，多少有些藝術細胞，情感細膩，情商頗高，但由於貓心高氣傲，或會令一些心理不平衡的人受不住，藉著虐貓以至殺貓來洩心頭之憤。

殺貓又令人想起禪宗公案的「南泉斬貓」，記載於《景德傳燈錄》：「師因東西兩堂爭貓兒，師遇之，白眾曰：大眾道得即救取貓兒，道不得即斬卻也。眾無對，師便斬之。趙州自外歸，師舉前語示之。州乃脱履安頭上而出。師曰：子若在，即救得貓兒也。」

對於這宗公案，聖嚴法師的評語是：這叫「將錯就錯」、「倒正其錯」。不過這種例子不能隨便學習，否則養狗殺狗、養貓殺貓，會很麻煩的。

無論如何，殺貓者毫無愛心，若在小孩面前做出這種行為，更會令小孩在成長過程蒙上心理陰影。廣為人知的人本主義心理學家馬斯洛(Abraham Maslow)，其「需求層次理論」在商界的管理課程常被引述，不過他小時候曾有一段可怖經歷鮮為人知，當年他因為帶了兩隻小貓回家，小貓被母親當場活活打死，難怪長大後他母親去世時，他拒絕參加葬禮。

馬斯洛的童年生活，孤獨而痛苦，母子關係惡劣，但他母親的殺貓行為，未知會否促成他的日後的心理學研究，以人為本，重視人的各種需求，並且認為生命的最終目標，在於自我成長和自我理解，只有不斷完善和理解自我，才能讓人獲得真正的快樂。

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