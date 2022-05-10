香港 這兩年飽受新冠疫情 困擾，一個女孩最近向我訴苦，她無奈放棄長假期回鄉的習慣，幸好可以利用視像電話，跟親友聯繫，雖然未能親身見到祖父母和堂兄弟姊妹，虛假的影像聊勝於無。

對於年輕人懷有思鄉懷人之情，我頗感安慰，不過我遇到的年輕人大多數都是對故鄉認識模糊的。

有一年暑假，一個香港男孩興沖沖地告訴我，他要回鄉，我問他故鄉在什麼地方？他回答黑龍江省。我看他外表根本就是南方人，一時好奇，多問幾句，發現真相。原來他的母親是黑龍江人，他是跟隨母親回娘家探親。

我給他解釋，他的籍貫承繼父親，他轉一下眼珠，一臉狐疑，表示並不知道這個習慣。我繼續問他父親的籍貫，他十分老實，說不知道，要不是我提出問題，他一直誤把自己當作黑龍江省人。中港婚姻普遍，孩子隨母親回鄉，以致產生誤會。

我問另一個香港男孩同樣問題，他回答我他是香港人。因為他姓鄧，鄧是香港原住民 中影響力大的氏族，我以為他是這個群體中一員，只是他往下說：「我在香港出生，在香港長大，所以我是香港人。」他這個說法不無道理，誰知道他弟弟更正他：「我們不是香港人，是屯門人。我們在屯門出生，在屯門居住和上學。」

屯門是香港新界區西北部一個市鎮，哪裡有人以市鎮作故鄉？「我在香港島西區出生和長大，後來遷居屯門，依據這思路，我本來是西區人，後來成為屯門人。」我給他弄糊塗了。

類似情況，我碰到不少，孩子給的解釋是老師沒有教授這方面的知識。好的，這是學校和老師疏忽；也有人把責任推給父母，說父母從未向他們提起故鄉人事，那麼這是父母的不是了。還有一個解釋，就是他們從未回鄉，欠缺親身體會，不知道根源，無可厚非。

我丈夫更過分，他告訴我，他跟我一樣祖籍在番禺。一次家庭聚會，談到家鄉最近發生的事情，才知道夫家是芳村人，為此婆婆薄責這個糊塗的兒子，丈夫一臉尷尬。

我很小的時候就知道自己是番禺人，家裡是農民，祖父排行第六，到香港以後當上糕餅師傅。家人一直跟鄉間的親戚保持書信往來，每次接到來信，我一定要求祖母把郵票剪下來給我，我記得郵票的面值是八分。

祖母曾經鼓勵我給長輩寫信，我按照她的吩咐，端正坐著，小心翼翼地寫，當然，祖母到底有沒有把信件寄出，那是另外一回事。祖母去世時，一位堂兄從鄉下前來香港參加喪禮，不曉得我當年有沒有給他寫信。

我們從小讀詩詞，「獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親」、「不忍登高臨遠，望故鄉渺邈，歸思難收」，只是從字面解釋意思，其中感情，鮮有體會。看來香港年輕一代對於祖籍的感情越來越淡薄，不知祖籍何處，談什麼鄉情？