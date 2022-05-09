我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謀殺室友 北加柏克萊男子偽裝自殺 因為這原因露餡

嬰兒奶粉缺貨達40% 26州供貨吃緊 6州甚至售罄

貓與梳化勢不兩立

〈每日驚艷〉張宏

自從家中養了兩隻貓，我發現人類與貓並非共同生活的好夥伴，小貓與布梳化(布沙發)更是天敵。

兩隻小貓剛到我家，就發現粗布梳化非常好玩，一有空就跳上去磨爪子。不出幾天，布料開始斷裂，我買了阻隔板、膠紙貼在梳化轉角處，牠們就跳到梳化其他角落，繼續磨爪。

我買了磨爪玩具，牠們仍然繼續磨梳化。

幾個月後，梳化布破裂，露出裡面的海綿；再磨爪幾天，海棉下面的木頭支架也露出來，皮開肉爛，十分可憐。

「這張梳化形狀特別，不如你量度了尺寸發過來，我嘗試做一個布套給你，但未必完美合身，試試看吧。」

我求救於相熟的窗簾技師李師傅，他充滿匠人心態，喜歡挑戰，便按照我仔細量度梳化每一個細節位的尺寸圖，看圖製作。最後，竟然製作出大小剛好的細緻梳化套。套上皮開肉爛的梳化，即時煥然一新，整齊堂皇，破爛海棉無影無蹤。新梳化套緊密細緻，貓的爪子如何也爪不入，有得看無得爪，只能敗走。

我躺上梳化，正想享受辛苦的成果，卻聞到一股貓尿味，心知不妙。

「你為甚麼躺上梳化？小貓今朝在梳化上撒尿呢！」女兒驚呼。我聽了幾乎暈倒，漂亮的新梳化又淪為牠們的「地盤」，貓與梳化實在勢不兩立。

上一則

張大千潑墨潑彩完整回顧 鉅作登本月佳士得香港春拍

下一則

婚姻這條路

延伸閱讀

iPhone 14系列看不到甜甜價？因這關鍵「不影響銷量」

iPhone 14系列看不到甜甜價？因這關鍵「不影響銷量」
虎年迎小虎

虎年迎小虎
全尺寸方案誤判 Old Navy執行長走人

全尺寸方案誤判 Old Navy執行長走人
量身高要爬梯子 全球最高家庭 明州1家5人平均6呎8吋

量身高要爬梯子 全球最高家庭 明州1家5人平均6呎8吋

熱門新聞

​即時通訊軟體Kakao創辦人金範洙今年首度登上富比世南韓富豪榜榜首。取材自Kakao官網

窮人變首富 Kakao創辦人首登富比世富豪榜南韓榜首

2022-05-01 23:33
82歲林楊靜莖拿出客製化個人照的年曆作品，分享在社大上課的成果。(記者林佩均／攝影)

82歲林楊靜莖不老祕訣：每天過得充實、持續與人互動

2022-05-02 07:00

當我老了

2022-05-02 02:00
有華人血統、書寫華人故事的小說家鄺麗莎。（鄺麗莎．圖片提供）

鄺麗莎的中國情結

2022-05-03 02:02

舊的未去，新的又來

2022-05-01 02:01
雛菊。（文章．圖片提供）

家門口的風景

2022-05-05 02:02

超人氣

更多 >