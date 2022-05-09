自從家中養了兩隻貓，我發現人類與貓並非共同生活的好夥伴，小貓與布梳化(布沙發)更是天敵。

兩隻小貓剛到我家，就發現粗布梳化非常好玩，一有空就跳上去磨爪子。不出幾天，布料開始斷裂，我買了阻隔板、膠紙貼在梳化轉角處，牠們就跳到梳化其他角落，繼續磨爪。

我買了磨爪玩具，牠們仍然繼續磨梳化。

幾個月後，梳化布破裂，露出裡面的海綿；再磨爪幾天，海棉下面的木頭支架也露出來，皮開肉爛，十分可憐。

「這張梳化形狀特別，不如你量度了尺寸發過來，我嘗試做一個布套給你，但未必完美合身，試試看吧。」

我求救於相熟的窗簾技師李師傅，他充滿匠人心態，喜歡挑戰，便按照我仔細量度梳化每一個細節位的尺寸圖，看圖製作。最後，竟然製作出大小剛好的細緻梳化套。套上皮開肉爛的梳化，即時煥然一新，整齊堂皇，破爛海棉無影無蹤。新梳化套緊密細緻，貓的爪子如何也爪不入，有得看無得爪，只能敗走。

我躺上梳化，正想享受辛苦的成果，卻聞到一股貓尿味，心知不妙。

「你為甚麼躺上梳化？小貓今朝在梳化上撒尿呢！」女兒驚呼。我聽了幾乎暈倒，漂亮的新梳化又淪為牠們的「地盤」，貓與梳化實在勢不兩立。