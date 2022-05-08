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時間

〈六合飛翔〉岑逸飛

佛經上說人壽可活到8萬4000歲，聽來令人咋舌，可是一旦想像人類是搬到另一個星球居住，那麼這個歲數，相當於「外星方一日，世上已千日」的距離，這樣的星球應該還是太陽系裡面的行星，而不是太陽系外的恆星。

佛經記載的「欲界六天」（四天王天、忉利天、夜摩天、兜率天、樂變化天、他化自在天），其中的第四天是兜率天。據說此天有內外兩院，外院是凡夫果報天宮，只管享樂，直到福報用盡，屬於天界。

內院是淨土，是菩薩居住的，菩薩修功圓滿，盡此一生，便下生人間成佛。釋迦牟尼佛未成佛前居住在此，現今彌勒菩薩亦居內院。

據說兜率天的一日等於地球400年，譬如地球上80歲的人壽，到了兜率天，已是1160萬歲了。

時間在牛頓時期還是絕對的，換言之，活在地球上或活在火星上，時間都是一樣。

要多謝愛因斯坦，他的相對論令我們瞭解到時間是相對的，而且與空間密不可分。

一般人或會覺得不論人在香港或美國、不論在家裡睡覺還是在搭飛機，時間都是一樣，但實驗已證實，你的時間不一定等於我的時間，運動速率愈快，時間的差異愈大。

科學家曾把兩個原子鐘分別放在水塔的底部和頂部，底部的鐘由於較接近大地中心，比放在水塔頂部的鐘跑得慢。愛因斯坦將這一現象稱為時間膨脹。1911年，法國物理學家保羅‧郎之萬(Paul Langevin)曾說明一對雙胞胎，一個住在山腳，另一個住在山頂，結果住在山腳下由於更接近地面，就老得慢一些。

想到香港的房地產，樓層愈高，樓價愈貴，又有多少買家會明白，人住高層會更快衰老﹖世事的顛倒，往往如此。

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