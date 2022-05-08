在靠近唐人街的半面山坡上社區，看到一戶西裔搬家，用過的東西放在門口擺賣。我見戴上口罩的香港 朋友老杭蹲下挑揀，與他打招呼。他站起來，忽然掏出一美元塞進我手裡，我迷惑不解。他慢吞吞說：「上次從西雅圖機場出發飛回香港，我在候機室買東西沒零錢，你不是幫我給了一美元嗎？」

我將此事忘個一幹二凈，他卻牢牢記在心內。

杭先生由香港移民 國外已有多年，熟人叫他「老杭」，背後說他小氣。這小氣並非說他氣量狹窄，是指他節儉得過分。有人開玩笑送他外號「小氣老杭」，他不介意。

老杭捧起挑好的舊電鑽、舊錘子，樂哈哈說：「這些工具好得很，在商場至少要花20美元，今日我討價還價僅僅用6美元買下了，非常合算。」

老杭與女兒女婿同住，偏偏喜歡買舊物回來。可東西再怎麽便宜都很占地方。他女兒女婿說，老杭曾說不買舊物，過後不久故態復萌，車庫本可容納兩輛小車，現在四面牆壁被老杭釘上鐵架疊遍舊物。日子一長，車庫被他買回的舊物占據大半壁，女婿小車只能停放室外。

每逢過中國新年，老杭必定抽時間回香港探望年逾九旬的老母親。老杭說：「當年兄弟姊妹嘴上說照顧好老母親，之後陸續移民出國，只留下老母親在香港。」

不少人替老杭的兄妹辯解：「老人家故土難離，況且各人有家有室，讓誰留下照顧老人都不現實。」老杭嘀咕說：「老母親留在香港也有好處，她年高體弱…那就花錢請人照料她生活起居。

有人說，老杭孝順，一個人獨攬照顧老母親全部費用，如此節儉可以理解了。他聽到了，笑著說：「我家兄弟姊妹多，照顧老人怎能由我個人承擔費用，一定講求同心合力。」他話題一轉又說：「我們一大家，老少上下20多人，每年定時相約一起返香港看望老人家，誰也不能找理由推脫。」 老杭小氣似又大方的發言，使人摸不著頭腦。

近日在社區公園散步碰見老杭，與他再說返香港探望老母親一事，他說：「疫情 影響，暫時回不了香港，幸好老母親身體健康。幾天前，我們一大家人透過視頻向老母親問安。」我表揚他說：「透過科技設備保持聯繫溝通感情，你這方法確實好。」

當天晚上，老杭的女兒打電話要我幫忙辦事，聊到她父親，她認真地說：「我爸爸不小氣，他說華人社會有傳統，錢財是身外物，該節儉就節儉。你看他每年要大家帶孩子回香港看望奶奶，正是他的為人處世。近幾年遇上新冠疫情暫時回不去，也要透過視頻堅持來次親情大團聚。我認為他不小氣，而是考慮問題周全。」

我恍然大悟說：「老杭做人做事，該小氣就小氣，該大度就大度。」