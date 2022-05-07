「時間」的「間」，有兩個讀音，正音讀「艱」，俗音讀「諌」，各適其適便是，不用太執著。倒是怎樣看待時間，看似有客觀的標準，然而人對時間的感知，不免添上主觀的相對感受。最明顯的，便是成語的「度日如年」，感覺上是如此，事實也會是如此嗎？

圍棋典故有所謂「爛柯」的傳說，稱圍棋為「爛柯」，「柯」是斧頭的柄，「爛柯」指斧柄都爛掉了。故事說晉代有個樵夫叫王質，有天上山砍柴（這個山叫爛柯山，位於浙西衢州，在道教的道書，列為「洞天福地」），走進一處石室，看見兩個老人（另一說是童子），坐在裡面下圍棋，就走上前立在一旁觀看。老人給他一枚狀如棗核的東西，含在嘴裡不覺飢渴。一局還沒下完，王質回頭一看，發現砍柴用的斧柄已經爛了，於是趕緊下山回家，誰知家中已面目全非，原先的父老鄉親已不在人世。打聽之下，原來已歷時兩代。

一代是三十年，兩代便是六十年，但後人則傳說為「山中方一日，世上已千年」。此說並沒有典故，和其相同的是「洞中方一日，世上已千年」，出自東晉虞喜在穆帝永和年間所寫的「志林」。另一說則是「山中方七日，世上已千年」，似是更為普及，見於「醒世恆言．卷三八．李道人獨步雲門」：「一路想道：『山中方七日，世上已千年。』」果然有這等異事。」

但看一局棋，一日已足，不用七日吧？而無論如何，神仙時間，與凡人時間不一樣。六十年相當於二萬一千九百日，如果神仙是居住於另類空間或更高維度的生物，從空間的距離和相對的時間來看，以一比二萬的比例，這個空間也不會距離地球太遠。