住在靠近唐人街半面山坡上社區，步行去附近不遠的超市購物，恰好看見戴著口罩的呂女在巴士亭候車。去年底呂女才由香港 灣仔區移民過來的，她手裡提著快餐盒。我順口一句話：「你終於帶快餐盒上班了？」呂女開朗地說：「入鄉隨俗。」

在香港，出門即滿眼美食；來到國外，除非住在唐人街，要想品嘗中餐美食可沒那麽容易。社區有二十多戶香港移民家庭 ，平時與好些香港朋友見面，之間少不了逗趣說：「在香港那時，上班路途不算遠，且交通方便，或多安排在公司食堂吃飯，少有帶過夜飯上班當午飯。現在來到國外，就得學會入鄉隨俗。」

這些年，我接觸的華僑華人 包括香港新移民朋友，大多數人保持吃中餐習慣。每天打工早出晚歸，晚飯時多做些米飯、做多點菜，用快餐盒裝好次日帶上班。等到午飯時間，將快餐盒放入微波爐加熱就吃；有時微波爐故障，吃冷飯也正常。

呂女賢良淑德，孝敬老人，愛護孩子。熟識呂女的人知道，她揀飲擇食，即使身為人妻，缺點不改。原因在於她幼年，家中老奶奶對她各方面包括飲食百依百順。而今在10英里外的華人商場菜部打工的呂女，能否吃下冷飯冷菜？我確實有疑問。

顯然呂女看出我臉上問號，她告訴我，說她在香港工作生活時，再怎麼忙碌，想盡辦法要老奶奶做飯讓她回去吃。在國外找到了工作，前一、兩個星期見同事吃快餐，她躲在角落啃幾塊鹹餅乾。上班八個小時，肚皮咕嘟咕嘟哪能頂得住？又聽同事背後議論，說她與不吃凡間食物的 「外星人」 無異，她臉上通紅。

萬般無奈之下，呂女帶快餐盒上班。第一頓快餐讓她頭皮發麻，後來逐漸適應了。

一輛巴士駛近，呂女邊走邊對我說：「安心此處是吾鄉，必須入鄉隨俗，對吧？」

同住在半面山坡上社區的小瑜，是香港朋友趙先生的小女兒。她人聰慧，看上去面黃肌瘦。說到小瑜，趙先生唉聲嘆氣說：「我女兒腸胃不好，疼起來滿頭大汗，需要吃藥止痛。」

我困惑問：「怎麽回事，怎麼不去看醫生？」

趙先生搖搖頭說：「小瑜長期偏食，甚至整天顆粒不食。」

我再問：「小瑜上班不用吃飯嗎？」

趙先生嘆道：「她啊，說一見快餐盒就愁眉苦臉，胃口大倒。」

之後的日子，經眾多朋友勸說與寬慰下，小瑜肯帶快餐盒上班了。使人感到意外，過不久，小瑜說她的腸胃毛病似乎消失了。她臉紅紅說：「我學會了入鄉隨俗，每天按時按量吃飯，我覺得身體好多了。」

在超市購物回家，途中碰見香港朋友伍先生與張先生，又一次說起「入鄉隨俗」，伍先生先說：「入鄉隨俗有道理，儘管快餐不一定合口味，至少確保填飽肚子，有力氣做工。」張先生接話說：「人在海外，就得講求入鄉隨俗，也叫適者生存。」