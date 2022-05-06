要談論保育與永續，不限於環境，還有歷史、文化、價值觀與經驗方面的維護和傳承。

我自問是一個傳統的人，特別喜愛尋找舊日的足跡。以前居住的唐樓、單層巴士、大笪地、荔園遊樂場、街頭地道小食和歷史建築物，喚起不少童年樂事。

在FB或IG有不少專頁刊載舊時香港 ，好多珍貴歷史圖片或短片，提醒大家有過去，才有今天和未來。

我慶幸工作上有不少機會接觸，甚至推動歷史文化方面的保育工作，為下一代留下印記。

公司去年成立120周年，作為香港百年老店，與香港人的共同回憶有如恒河沙數。我和團隊的其中一項構思，是希望製作一本人情味濃厚的紀念特刊，重點記載中電與香港人一路走來的歷史軌跡，並透過十多個包括同事、客戶、社區人士的訪問，帶出公司與社區之間的緊密連繫。

為了打破傳統紀念特刊的模式，使之更能吸引廣大讀者，我們特別揀選了熟悉年輕人流行文化的書刊製作公司，成為合作夥伴，以亮眼和活潑的版面設計，呈現歷史和集體回憶。

這本名為《同行望遠》的紀念特刊，今年初已出版，誠如中電主席米高嘉道理爵士在特刊序言中所說︰我們應該讓年輕人有正確願景，並給予他們機會，嘗試以自己的能力去實現願景。

製作《同行望遠》的目的，便是希望透過分享歷史和情味，能為社會特別是未來主人翁帶來正面價值觀，讓大家一同為過去感恩，對未來期盼。