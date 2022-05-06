近日，香港 明星曾江從新加坡 回香港，在尖沙咀彌敦道隔離酒店逝去，增加了本來就處於疫情 壓迫心緒的頹喪感。

曾江飾演過許多令人難忘的角色，有一句代表了幾乎所有觀眾的心聲的評價──「一代戲骨」。他給人的感覺是器宇軒昂、森嚴霸氣、囂張傲慢，而他在戲中所塑造的角色，也大多數都是一些很有氣勢、很有威嚴的梟雄形象；他塑造了我們立體的審美情趣。

近年不斷有我們熟悉的港星逝去，比如2021年的吳孟達、廖啟智及早一點的王偉、董驃；還有再早一點的梅豔芳、沈殿霞、張國榮、陳百強、黃霑等等。雖然每一個人都有歸零的一刻，但不知怎的，每一個明星的逝去，在我卻有「告別一個時代」的失落感。

可能是因為曾江等這些比我們年長的明星，他們飾演的影視作品，表現的是香港所處的熱氣騰騰的七、八○年代，那個年代也是我等生活向上的年代。

那個年代，香港經濟蓬蓬勃勃，民主開放，生活充滿希望，經濟飛速發展，人們的生活質量快速飛升，成功建設成為亞洲四小龍，躋身世界四大金融中心之列。如果說香港是鑲嵌在亞洲的東方明珠，上空布滿無數閃耀的星光，這一群影視明星，就是天幕中綴滿金星其中最為耀眼的幾顆。

也許他們的成功成名是在我們成長的年代，他們在電視和電影屏幕，陪伴我們度過了做夢年代的緣故；又或許世界經過多年的發展，現在又到了一個十字路口，社會經濟、政治到了重新整合，重新出發，港人也只能再次確定自己的坐標，選擇自己喜歡的生活環境及制度的時候。過去的正離我們越來越遠。

明星們的逝去，帶走的，除了他們的身影，也包括我們回憶中的美好。我認同一網友的留言：「世間再無黃藥師，曾老帶走了我們的回憶，我們的青春。」與他們告別，也是與過去的一個時代的告別。