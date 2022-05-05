欣賞韓劇 「我們的藍調時光」（Our Blues）時，竟然不時會有怵目驚心的感覺，但這齣劇卻絕對不是驚慄片的題材。

這齣其實是寫實感情劇，描述濟州一個魚市場裡不同人物背後的故事，集合了各種五味雜陳的滋味。眾多人物陸續登場，我的瞳孔也發亮了。

甚麼？這個不是車勝元嗎？記憶中，他演的都是闊少有錢人，性格搞笑傻兮兮的，卻不失為不折不扣的型佬。但在這劇裡，車勝元「人又老、錢又無」，潦倒不堪，堂堂大男人要卑躬屈膝四處向人借錢，眼神委靡得我不忍看下去。

比車勝元更令我驚嚇的另有其人。劇中見他駕著盛載廉價雜貨的貨車，一臉憔悴、兩個黑眼袋非常礙眼，有可能是壓根兒沒化妝的自然面貌。這位看上去徹頭徹尾的市井大叔，竟然有幾分相熟，譁—呀！他是李炳憲嗎？

他是大明星李炳憲？是「Iris」劇裡將阿Top揍得落花流水的型佬？怎會突然變成粗聲粗氣的基層小人物？一時間真的難以接受。

也許是我看得太投入，又或是李炳憲和車勝元演得太出色，優秀的演員都不應該定了型，該像他倆不斷突破新形象才對。

劇中的金宇彬倒令我眼前一亮，喜見戰勝癌病的他狀態回勇，演技亦顯深度；才三十出頭，可盡情「型」下去。