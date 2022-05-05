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黑格爾與馬克思

〈六合飛翔〉岑逸飛

德國哲學家黑格爾最吸引人之處，在於他注重「客觀精神」領域的歷史及社會等看法。他的歷史哲學強調以人類為對象，即自然性與精神性的矛盾結合。

這就不難明白，何故黑格爾出了一個反叛學生叫馬克思。馬克思之於黑格爾，猶如韓非子之於荀子；韓非子是法家，但荀子畢竟是儒家。而馬克思理想中的共產世界，始終仍有黑格爾筆下人類世界實體是至善的影子。不過黑格爾的唯心辯證法，經馬克思修改為唯物辯證法，「唯心」與「唯物」的其中一個分別，在於「唯心」走內明之路，屬哲學的；「唯物」則是外擴之路，屬社會科學的。這就是為甚麼，馬克思聲稱他的主義是科學的社會主義。

在近代中國，馬克思主義成為潮流，而師憑生貴，黑格爾也暴得大名，曾在學術界影響深遠。黑格爾的原名是Georg Wilhelm Friedrich Hegel，來到中國後最早的譯名叫黑智兒，教育家馬君武於1903年發表在「新民叢報」的「唯心派巨子黑智兒學説」，是中國學者討論黑格爾哲學的第一篇文章。其後研究黑格爾的中國學者，包括賀麟、張君勱、朱光潛、周谷城等人。

黑格爾的名句是「存在即合理」，但如何詮釋，人言人殊，更有將之庸俗化為「實事求是」，而且是否譯得恰當，不無疑問，因為他的「合理」，不是reasonable（合乎道理），而是rational（合乎理性）。反而他講「否定之否定」，雖被馬克思剽竊，畢竟是最精采的，可媲美青原禪師的「見山是山」，是黑格爾的正題，而「見山不是山」是反題，是第一個否定；最後「見山只是山」是否定之否定，末尾概念和起初概念重合，但已非簡單的循環，而是在更高形式上的展開和發展。

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