飲茶是港人每日生活習慣，已是他們飲食文化的一部分，不管茶樓操作滿意度高低，他們到時就是要跑出去一趟，啖一頓茶才能心平氣和，回去幹活。

茶樓通常早上5點開門，晚上11點關門，茶水食物跑馬式供應，進去坐下，不要三分鐘，茶到物至，任君挑選，吃完嘴一抹，付帳走人，乾脆利落，彼此還可省個謝字，反正你一定會回來，我一定在這為你服務。這種港人飲茶文化，和千百年來的中華茶道歷史相輔相成，是中國精采飲食文化一部分，不可等閒視之。

早上起來十個有九個經一夜睡眠深呼吸後，唇乾舌燥，渴杯熱茶，滴滴甘霖，滋心潤肺，提神醒腦，通體舒適，像老美熱咖啡 有異曲同工之妙。推車上點心琳瑯滿目，新鮮熱辣，吃上兩件，營養到位，體力恢復，精神百倍。一切運籌帷幄得心應手，正是一日之計在於晨。

港人飲早茶是一日人生的開始，當日前途是福是禍、是成是敗都在飲完茶時；步步為營，小心翼翼，決勝千里不可分。

到了中午，上班族一小時午餐，上飯店要訂桌、訂時、訂單繁文縟節；如改飲茶一切都是現成的，若遇上人多客旺，一句不好意思，搭個枱，都通情達理。一盅茶，順手一碟叉燒炒飯，另加一碗魚蛋湯，半盤大豆牙菜就夠啦；完提早十分鐘還工，事頭笑口常開。

放工後辛苦一日，老婆大人煑飯苦口苦面，如這個月人工鬆點，不妨帶老婆、子女上附近飲晚茶，全家皆大歡喜。飲茶文化至此功德無量。

一到晚上子女做完功課，老婆追完網路，自己看完新聞世界大事，或許可錫一下老婆，但肚子有點餓，想消夜，對面茶樓未關門，外賣來送到，一大碗魚生粥，飽肚又催眠，一趟下去，不知東方之已白矣。