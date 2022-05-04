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空氣提煉成伏特加

〈每日驚艷〉張宏

美國一間高新科技公司，推出非常特別的產品，聲稱是「世界上最清潔、最高質素、最可持續的酒類飲品」，就是從「空氣」中提煉的伏特加酒，有如神話。

傳統伏特加的釀製過程，將大麥、馬鈴薯或粟米發酵之後，再蒸餾、過濾，除去雜質而得到純正的伏特加。另有一種更直接的方法，就是將酒精通過活性炭處理，除去不純淨的氣味，然後加水，製作成38度至42度濃度的酒精飲品。伏特加無色、無香、無味，優劣取決於是否徹底過濾、酒質清純。

那麼，空氣變酒又如何？高新科技公司Air Company收集了傳統發酵過程及工業酒精工廠排放出來的二氧化碳（CO2），冷卻、加壓和液化，然後製作成乙醇，再製成伏特加。每製作一瓶伏特加，就為地球除去一磅溫室氣體，因此是全球首個「負碳排放酒類飲品」。

經過這麼高科技的製作過程，價錢並不便宜，每瓶750毫升，售價大約是490至600港元，比一般售100多元的傳統伏特加貴幾倍。但這種「無中生有兼減碳」的科技，已令該公司成功融資2.3億。他們不但出售伏特加，還有淡香水、潔手消毒劑，日後期望從二氧化碳製作的乙醇發展「空氣葡萄糖」、火箭燃料等。既可減碳又能賺錢，無中生有，實在奇妙。

減碳 融資

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