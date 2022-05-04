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世說新聞╱華人簽生死狀援烏 奔襲萬里送軍火

孟喬森綜合症

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

二十來歲的漂亮女子，應該會滔滔不絕跟我大談扮靚之道，又或戲謔男朋友是如何欺負她的吧。我們初次見面，她卻娓娓道來她從小的長長病歷，實在我見猶憐。

雖然她外表看來跟同齡女子沒有兩樣，臉色厚潤晶瑩，真料不到內裡竟是百病叢生。她從小就習慣了進出醫院，醫生和護士成為了她的契爺契媽群。她說那是家族遺傳，所以年紀輕輕就患上高血壓糖尿病等疾病，令她苦不堪言。

幸好這個妹妹天性樂觀、為人聰敏，她不僅沒有悲天憫人，還會跟你如數家珍般吐出一大堆醫學名詞，鉅細靡遺地描述某某疾病的症狀，她還懂得甚麼食物可充當自然療法，我笑說她稱得上是一位健康專家。

也許是急於跟人分享她的健康之道，每次我帶她認識新朋友，她都旋即向人家重新訴說一次自己的患病經歷，自然成為當天的話題主角，大家都會熱誠地送上關懷。

不過有時真的忙，忘了慰問她，她則會定時主動傳短訊：「我好慘，哮喘發作！」甚麼？她還患有哮喘？

機緣巧合碰上她的媽媽，她的一席話卻把我嚇得腦中嗡嗡作響：「唉，我個女其實無病，我哋亦無乜嘢家族遺傳病，佢只係細個時候住過一次醫院割盲腸啫！」

唸心理學科時，曾讀過「Munchausen Syndrome」（孟喬森綜合症），相關個案倒是第一次遇上。但我是不會因此而離棄她的，因為患者最渴求的，正是別人的關懷。

高血壓 醫學 糖尿病

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