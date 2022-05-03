上回講到，如果一旦去世，遺下的身外物到底是「必要」還是「不必要」？我認真檢視自己的東西，發現很多只是我覺得「必要」，在子女眼中應該全無作用。

斷捨離專家們說，如果有一些東西，放著兩、三年都沒碰過，那麼別再煩惱，乾脆整箱丟棄算了。

可是，有幾箱東西，我無論如何也不願丟棄，就是子女童年的各種錄影帶和視頻、他們的童年照片、手冊、送給我的手寫心意卡等等。這些東西每次搬家都收在箱子，陪我走過一個又一個人生階段。現在，他們已經長得比我高，大學畢業了，我仍然保留著他們幼稚園的照片。當然不常用，也不常看，卻霸占了不少空間。

收拾之時想到，如果死後只能帶一件東西上天堂，會是什麼？必定是三個孩子童年的照片，要趁早用電腦技術將他們一、兩歲的樣子合成為一張照片。帶著這一張照片上天堂，我就心滿意足，沒有遺憾。

其他的短片、照片和手冊陪伴我多年，讓心中喜樂滿足，我死後已經完成歷史任務，就隨他們處理吧。至於衣服、珠寶、紀念品等，更是無關重要，棄之可也。此時方知，我心中最重要的就是三個孩子。要趁在生之時好好享受天倫之樂，以後帶著一張照片，足以讓我在天家永遠懷念。