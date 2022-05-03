到素菜店用餐，菜式多少與宗教有關，最為人熟悉的是羅漢齋，熱心侍應滿有信心的介紹，說有18款菇菌菜蔬才可以叫羅漢，不夠的只可叫上素。據這種說法，上素相比羅漢齋，應該算是次一等的菜式。但從名稱上看，恐怕並不如此。

早在唐朝時候，由於禮佛風氣大盛，寺院都設有膳房提供素菜，要應付大量香客，最簡單的就是燒大鍋菜來應付，也就產生了「羅漢齋」。以佛教修行果位作菜名，符合齋菜的來源，但與佛和菩薩相比，羅漢的果位可差遠了。

佛教中的釋義有點難理解，我們從西遊記較易找到答案，小說 的結局是三藏封為功德佛、孫悟空就成了戰勝佛，兩者都成佛，放在現今社會，就是得了大紫荊勳章。

但八戒只得個南無淨壇使者菩薩，就算心有不甘，但也無奈接受。他之所以未能成佛，大概是一路走來，色心未泯，又常偷懶，乃念平日挑擔有功，才勉強得個菩薩職位。

至於沙僧被封為羅漢，在取西經過程中的功勞不多，可謂角色模糊，其實只是飾演保安員一角，無什個性可言，默默地完成了保護要員任務，放在現今社會，就是得到一枚英勇勳章，還要感激佛祖關照。

事實上，羅漢齋也是無什個性的菜式，以飽肚作為賣點，也沒有規定以甚麼材料作菜，最重要的還是以南乳汁或者素蠔汁提味，以羅漢命名，既指出了大雜燴的內涵，同時帶出了沒個性的特質，這名稱可謂一語相關。

至於鼎湖上素，大概在清朝時出現，所有傳說都和廣東鼎湖山慶雲寺有關，其實是羅漢齋的進階版本，經歷了多年的發展，再加上廣東富庶，即使是大雜燴，也會分外講究，上素比羅漢齋多了些珍貴食材，除了三菇(北菇、草菇、蘑菇)、六耳(雪耳、木耳、石耳、榆耳、桂花耳、黃耳)之外，還有野生的竹笙。

這白色的網狀珍菌，又稱為竹蓀、臭角菌等，以前就只有野生採摘，數量稀少，所以身價不菲，只會見於大菜之中，例如官燕釀竹笙、蟹鉗穿竹笙等，直到1980年代，中國才發展出人工栽培技術，將竹笙與粟米一起栽種，價錢也變得大眾化。鼎湖上素的味道沒變，但價錢走近羅漢齋，唯有加入一些貴價珍菌，例如松露、羊肚菌等，才配得上素之名稱。