《三字經》的作者，一向相傳是浙江寧波的王應麟，另一說則是廣東順德的區適子，而這兩人都是南宋學者，相信會受程、朱理學的影響。

宋儒理學講求正襟危坐，道貌岸然，板起面孔說教，因此在《三字經》裡宣揚「勤有功，戲無益」可以理解。且此說早自唐朝已有，韓愈的《進學解》有所謂「業精於勤，荒於嬉」，同樣對嬉戲持反對意見。

「文起八代之衰」的韓愈是大文豪，其儒家造詣不見得深厚。而宋儒理學與孔子遺教有所偏差，也是公論。儒家鼻祖孔子不會講「戲無益」，因為他本人已是個大「玩家」，既是古琴大師，又是射箭高手，更是駕馬車的能手。

他教授的六藝「禮樂射御書數」，其中的「樂、射、御」都是嬉戲之學。同時他甚讚賞學生曾點的郊遊之樂：「浴乎沂，風乎舞雩，詠而歸。」

他的金句是「志於道，據於德，依於仁，游於藝」，其中的「游」字，相當於「閒暇之樂」，當然是以嬉戲為主。

西方的教育 傳統，便很重視「戲有益」，無論是盧梭，或是弗洛伊德 ，以至皮亞傑（Jean Piajet），都確定了嬉戲在教育的價值，學子在嬉戲中成長，在嬉戲中自主地建構知識，在嬉戲中學會提出問題的技能，成為智慧發展的動力。當然，嬉戲的危機，是玩物喪志，所以「勤有功」，輔以「戲有益」，才是成功之路。

古羅馬詩人、理論家賀拉斯（Horace）所著的《詩藝》（The Art of Poetry）便提及「寓教於樂」，意思是把教育和娛樂融為一體。舉個例子，著名科學家牛頓，有一次坐在郊外一棵蘋果 樹下休息，有一顆蘋果掉下來打中了他的頭，然後他就發現地心吸力。這全因為牛頓有嬉戲之心，才令腦筋鬆弛，萌發創意。