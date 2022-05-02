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三類男人

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

她曾遇上過三類男人。

那個酷男給她苦澀的滋味。他從來都不苟言笑，鬱鬱寡歡得有點兒怪裡怪氣，但他就是有股奇怪的魅力，讓她禁不住看完又看，眼睛不自覺地盈滿了笑意，而體內卻在輕微的震顫。

她清楚他的周圍滿布了他的愛慕者，她亦十分清楚如此高質素的男人，只可供遠觀欣賞，她是高攀不起的。萬萬也料不到，她會走運搭上，那個群星閃耀的夜裡，他為她敞開了心房，徹底卸下防禦罩，兩人纏綿繾綣了難忘的一夜。

翌日，她仍回甘餘韻，歡天喜地的走到愛郎身旁，誰知對方瞧也沒瞧她一眼，一臉鐵青得可怕，這個男人已迅即還原到自己的殼裡了。

熱男是她的救星，尤其是當她極之需要消愁解悶的時候。「你家還是我家？」對方從來都是目標清晰，絕不拖泥帶水的。這個男人能令她燃起情欲，讓她盡情享受冰火交融的樂趣，他也懂美酒佳餚、懂得逗她笑。

但她也很清楚，他同時也懂得逗其他女人開心；他不算是壞人，但絕對不會給任何女人絲毫對未來的憧憬。

她終於遇上暖男，體格魁梧、手臂粗壯的男人會為她下廚做菜，她生病時會細心侍候她，他是真心真意的疼她……。

酷男、熱男、暖男，你會選誰？「肯定是挑暖男啦。」對不起，閣下年紀一定不輕吧，現代年輕女子的想法，未必一樣呢！

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