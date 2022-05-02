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重拾香港動力

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

4‧21本來是平平無奇的日子，這一天是我閨密的生日，在學生年代是公眾假期，慶祝英女王壽辰。但2022年的4月21號是大家期待已久的大好日子，終於可以晚上出街食飯、可以跨家庭聚會、健身美容中心和戲院等娛樂場所重見天日，標誌著第五波疫情受到控制，大家可以回復正常生活。

回望過去的兩個多月，香港人的日子是多麼的難過。醫療體系崩潰，醫護人員面對嚴峻考驗，每日確診者及死亡人數居高不下，醫院、老人院舍、殮房成為重災區，每一幕都令人看得黯然神傷；慶幸多個紀律部隊即時調動資源，分擔抗疫工作。

當大家都覺得警察的工作是維護社會治安、打擊罪案、保護市民生命財產，在這非常時期，他們的任務還包括追蹤病源傳播、進行圍封強檢、協助居民撤離、票控違令人士和打擊疫情騙案等。

警方在3月底還成立一支遺體處理專責小隊，協助運送2000具遺體到臨時殮房。

基於一份同理心，理解到家屬會感到徬徨無助，為了減低他們的焦慮情緒，積極聯絡家屬，解釋程序及提前準備相關文件，並在現場為家屬送上一句安慰，遞上一張紙巾；這些看似細微的工作，是對家屬最好的扶持。

專責小隊的成員形容這個小隊是一隊holy team，神聖的工作，不是dirty team，他們的專業態度令人敬佩。

衷心向所有醫護、各個紀律部隊及地區義工致敬，希望大家可以再度擁抱熟悉的日常，重拾香港的活力。

疫情 香港 警察

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