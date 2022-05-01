我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術

外來人口變多、通膨補刀 全美「最住不起」的地方在這

勤有功

〈六合飛翔〉岑逸飛

皇仁書院(Queen's College)是位於香港銅鑼灣高士威道的官立男子中學，為香港最早成立的官立中學，其前身是創立於1862年的中央書院(The Central School)，孫中山曾於此上課。在晚清至民初數十年間，皇仁書院是孕育華南和香港精英的搖籃，曾於該校就讀的學生，遍及全球，有些更在中國的政、商、學界等叱吒一時。

一般認為，皇仁書院有五項核心價值，包括勤有功、兄弟情、誠信、責任心和追求卓越。其中的「勤有功」，是皇仁校訓。

皇仁書院的校徽，下書「勤有功」，上書則是Labour Omnia Vincit，這句拉丁文的英文意思是「Labour Conquers All Things」，以勤懇工作掛帥，可說是西方式的「勤有功」，原句出自古羅馬詩人Virgil，他以這詩句贈給羅馬帝國開國君主奧古斯都(Augustus)，因奧古斯都重視農耕，鼓勵羅馬人成為農夫。

中國以農立國，西方的Labour Omnia Vincit，固然合用。但中國人認識的「勤有功」，源自有儒家色彩的「三字經」，全文1722字，開宗明義是「人之初，性本善」，結尾則是「勤有功，戲無益，戒之哉，宜勉力。」中國人的「勤有功」不是農耕，而是勤奮讀書，努力學習。如要出人頭地，勤是不可或缺的。愛因斯坦曾說過：「成功，是靠99%的努力和1%的天分。」

弔詭的是，皇仁學生向來重視「勤有功」，但不會講「戲無益」。三位大學校長都曾是皇仁書院校友，包括前嶺南大學校長陳坤耀、前中文大學校長沈祖堯、前科技大學校長陳繁昌，都曾一致強調皇仁「嬉戲」成風。陳坤耀回憶當年如何戲弄老師；沈祖堯指出全日上課變成半日上課，因為有半日參加了校際比賽；陳繁昌則說皇仁書院的會社五花八門，課外活動之多，其他學校無出其右。

香港

上一則

創作蝙蝠俠等漫畫人物 亞當斯辭世享壽80歲

下一則

籃球迷

延伸閱讀

香港外國記者會憂誤觸法網 人權新聞獎喊停

香港外國記者會憂誤觸法網 人權新聞獎喊停
曾處理「反送中」案 律師韋智達漏夜飛英國 避談離港原因

曾處理「反送中」案 律師韋智達漏夜飛英國 避談離港原因
打造「動態清零」 港拒絕成孤島

打造「動態清零」 港拒絕成孤島
領銜佳士得香港春拍 趙無極「29.09.64.」下周登台

領銜佳士得香港春拍 趙無極「29.09.64.」下周登台

熱門新聞

黛安∕圖

媽，我已經長大（上）

2022-04-23 02:02
黛安∕圖

媽，我已經長大（下）

2022-04-24 02:02
龍千玉歷經父喪、女兒猝逝，在傷痛中學習轉念。(記者李政龍／攝影)

面臨父親、女兒接連去世 龍千玉轉念放下迎晴天

2022-04-26 07:00
2016年台北國際書展的「張愛玲特展：愛玲進行式」。（本報系資料照片）

愛與傷害的全記錄

2022-04-25 02:02
作家張曼娟以「成為自己，成為大人」為題進行分享，她說，所謂做自己，就是不再為別人的期待而偽裝。（金門縣文化局提供/中央社）

父知覺失調後 母失智 作家張曼娟分享心路歷程

2022-04-24 15:54
乾隆玉璽「乾隆御覽之寶」以1.5億港幣由亞洲私人藏家投得，刷新印章的亞洲拍賣紀錄。圖：蘇富比提供

故宮名畫留魅影 「蓋章狂魔」乾隆之印10分鐘破1900萬

2022-04-29 21:45

超人氣

更多 >
谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會

谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會
路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決

路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決
「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主
疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元

疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元
疫情改變你和我╱搶先機記錄華人悲歡離合 3播主爆紅

疫情改變你和我╱搶先機記錄華人悲歡離合 3播主爆紅