皇仁書院(Queen's College)是位於香港 銅鑼灣高士威道的官立男子中學，為香港最早成立的官立中學，其前身是創立於1862年的中央書院(The Central School)，孫中山曾於此上課。在晚清至民初數十年間，皇仁書院是孕育華南和香港精英的搖籃，曾於該校就讀的學生，遍及全球，有些更在中國的政、商、學界等叱吒一時。

一般認為，皇仁書院有五項核心價值，包括勤有功、兄弟情、誠信、責任心和追求卓越。其中的「勤有功」，是皇仁校訓。

皇仁書院的校徽，下書「勤有功」，上書則是Labour Omnia Vincit，這句拉丁文的英文意思是「Labour Conquers All Things」，以勤懇工作掛帥，可說是西方式的「勤有功」，原句出自古羅馬詩人Virgil，他以這詩句贈給羅馬帝國開國君主奧古斯都(Augustus)，因奧古斯都重視農耕，鼓勵羅馬人成為農夫。

中國以農立國，西方的Labour Omnia Vincit，固然合用。但中國人認識的「勤有功」，源自有儒家色彩的「三字經」，全文1722字，開宗明義是「人之初，性本善」，結尾則是「勤有功，戲無益，戒之哉，宜勉力。」中國人的「勤有功」不是農耕，而是勤奮讀書，努力學習。如要出人頭地，勤是不可或缺的。愛因斯坦曾說過：「成功，是靠99%的努力和1%的天分。」

弔詭的是，皇仁學生向來重視「勤有功」，但不會講「戲無益」。三位大學校長都曾是皇仁書院校友，包括前嶺南大學校長陳坤耀、前中文大學校長沈祖堯、前科技大學校長陳繁昌，都曾一致強調皇仁「嬉戲」成風。陳坤耀回憶當年如何戲弄老師；沈祖堯指出全日上課變成半日上課，因為有半日參加了校際比賽；陳繁昌則說皇仁書院的會社五花八門，課外活動之多，其他學校無出其右。