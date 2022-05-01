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意外驚喜

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

她從小就恨嫁、恨生仔。

她滿腦子都在幻想有個白馬王子會來拯救她，把她帶離那個既窮又充滿暴力的家庭。嫁，是她脫貧脫難的唯一出路。

歲月一晃而逝，她已三十歲了，那個白馬王子依然未出現，她的心愈來愈焦急。

她向來自信擁有一張姣好的面容，只要略為放浪形骸，男人不難征服。不過，愈來愈吃力也是不爭的事實，她的臉不僅長出了褐色斑點，有時就連遮瑕膏也未能掩蓋憔悴的氣息。

幸好她有個固定男友愛惜她，這個寬肩男子朝氣蓬勃、性情溫厚，雖然只是小康之家不算大富大貴，但由這個暖男當自己未來孩子的爸爸，該是不錯的吧。

他們拍拖三個月，她問他：「你會娶我嗎？」男友噴笑。其實她也不太清楚，是否正是這個問題把她過去的男友統統嚇走。拍拖半年，她又問：「你會跟我結婚生仔嗎？」

她等得不耐煩了，慶幸自己早有多手準備──後備A雖然性情木訥，但收入穩定；後備B有錢有情趣，可惜有老婆有子女。只要她稍作心思，讓這三個男人都不知道對方的存在，她是毋須向任何一方吐實的。

這天，後備B剛送她回家，下車前她拉低口罩跟他深情吻別。下車走了兩步，突然發現前面有個寬肩身影，那人眼中的慌亂流露出如遭電擊的痛楚。

那天，她的男友預先準備了求婚鑽戒，本來是想在她樓下給她一個意外驚喜呢。

口罩

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