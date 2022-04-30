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共振

〈六合飛翔〉岑逸飛

共振（聲學稱為共鳴），是指當一種物理系統在特定頻率下，比其他頻率以更大振幅做振動的情形；這些特定頻率稱為共振頻率。在共振頻率下，很小的周期驅動力，便可產生巨大振動。

其實現代量子力學，已證明宇宙萬物都是由振動力構成，人體也不例外。一般認為聲音是最重要的一種振動能量，由此產生其他各種形態的振動。不同能量場的振動會產生不同效果，而且任何振動力，都會對身心造成有利或有害的影響。

同樣地，人類與所有生物的健康，都與大自然賦予的生命共振頻率有關，今天的科學開發了人和大自然聯繫的原始密碼，生物共振儀器可以仿造這種生命頻率去改善健康。

想起西方有所謂「遙視」(Remote Viewing)研究，那是千里眼；其實經過特殊訓練，也同樣有「遙聽」(Remote Hearing)，那是順風耳了。順風耳是古代中國神話傳説中能聽到很遠聲音的人。表意指「能夠聽到隨風而來之聲音的耳朵」。

以聲音來說，聲音如何產生療效？據科學研究，人體通常有一定的振動頻率，也就是說，身體每個器官、每根骨頭、每個細胞都各自以特定的共振頻率振動。當身體某個器官的振動頻率有偏差，整個身體就會受到影響而失衡。利用共振原理，可以用聲音及音樂，讓身體回復和諧狀態。

中國古樂有五音：宮、商、角、徵(讀紙音)、羽。古書記載，脾臟是「宮」；肺臟是「商」，肝臟是「角」，心臟是「徵」，腎臟是「羽」。在寺院裡，敲大引磬或鐘的「鼕鼕」聲是「宮」；小引磬的「噹」聲類似「商」；敲木魚的「柁柁」聲好比「角」；佛教徒早課時唱爐香讚的「爐」字聲是「羽」。「徵」音則見諸於古琴聲或嗩吶。

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