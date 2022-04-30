毛皇帝常説：「73、84閻王不召自己去」。2022年自己踏入85之齡，不知道人生還剩多少日子，但已感凋零的到來。

兩年內不少同時代同齡親友及同窗蒙主寵召，先有生死之交表哥離世，中學同學群組中，常傳來書友仔（同學）仙遊噩耗。

長兄日前在寧靜祥和中長眠，他年長我一歲，童年時最好親密玩伴，小學初中在同一校做寄宿生，他的同班好友，我差不多都認識。他比我聰明靈活，是我的好依靠。

高中他在廣州名校廣雅中學上學，校長盧動是被港英驅逐出境紅色教育家。當時正值抗美援朝運動，長兄虛報歲數參軍，後轉業到清華大學上學。我則考上北師大，兄弟同處北京 ，課餘相約見面。以後各奔前程，我去了大西北，他留京成家立室。

文革後，長兄有機會被派到歐美考察，經港時，我們哥倆可以重見，大家已是中年，各有家室，加上時間的阻隔，多少有點陌生感。

九○年代為避九七回歸，我到紐約謀生鋪路，有一次兄公出紐約，他入住哈德遜河畔中國紐約總領館公寓宿舍，大家約在曼哈頓中央車站相見。生活重擔和前途末卜，各有精神壓力，童年感情只留在回憶中。

尚幸我們兄弟二人終於先後來到加州 生活和工作，退休後，因兒子家與他家同在三藩市，我們探望兒子必約兄長相聚飲茶，彼此生活日趨安定，又兒孫滿堂，那時是我們兄弟相處最輕鬆時刻。

但不久兄長患上失憶症，思維退化，沒有記憶，像活在另一個世界裡。身體健康還可以，面色紅潤，飲食正常，只是見到我這個弟弟沒有正常的反應，看到他的茫然，還好大嫂對兄長照顧有加。

我們兄弟二人相處在同一時代，人生軌跡大致相同。1949年少年生活還算安定。但以後各有不同的變化，他前半生在北京任技術幹部，力求領導賞識，不算好但也不算壞。我則逃到香港 ，沒有發達運，不是大富大貴，自己是個無大志的人，沒有進取心，只滿足於生活安定。

後半生兄弟殊途同歸，有機會來到美洲大陸，同選加州落腳，他在北加我在南加。相對內地和香港，美國是個不錯的退休居所，福利醫療都不錯，居住條件遠勝香港，老有所養，且加州氣候溫暖，更適耆老居住。

回顧我們一生，經歷日本侵華，嘗過戰爭苦頭，抗日和反法西斯戰爭勝利，給人民帶來新希望。但好景不常，1949年後有了另類人生，是苦是甜，只有過來人才有深刻的體會。我們不過是個小人物，認證了時代正確方向、適時作了選擇。

生死有定，身不由己，希望能愉快見夕陽，晚年過得更瀟洒。