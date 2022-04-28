我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台單日確診破1.1萬例 中重症增27例、死亡增2例

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

模範長者

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

也許連自己也不知道，我們這輩人從小扎根學懂的道德觀念，竟然不少是源自重播又重播的粵語長片呢。

小時候，看電視是唯一的娛樂，所以習慣連汁都會撈埋（意即完全消化劇情），儘管每齣粵語長片都已看過多次，但深宵重播時仍會賴著不睡，再三回味。

粵語長片不是白看的，當中蘊含的人生道理，潛移默化，學之不盡。比如是吳楚帆教曉我們做人切勿「食碗面、反碗底」，要學懂飲水思源，不要恩將仇報。關德興教曉我們要像黃飛鴻般，做個正直好人，勿像石堅般做壞人落得衰收場，而陳寶珠和呂奇則教曉我們愛情的真諦，有情人一定終成眷屬的……。

長大後看過的港產片，倒記不起有何教育價值，不是胡胡鬧鬧得啖笑嘛，就是古惑仔互相廝殺，看過就算。

要汲取倫理道德智慧的話，當今就要首選韓劇了，隨意便想起去年播映的《Navillera》（如蝶翩翩）。

劇中那位70歲阿伯，是最佳的長者典範。他無懼年長的身體極限，堅毅追尋跳芭蕾舞的夢想。

他很了解年輕人的心態，在他們跌倒時，從來不會多踩一腳，他會細心地鼓勵每個年輕人。

而那位飾演阿伯妻子的老太更是不得了，她無懼逆境，默默地支持丈夫追尋夢想，她更是家中最勇敢堅強的人物，是子女和觀眾的好榜樣呢。

教育 芭蕾 韓劇

上一則

奈良美智小女孩最新身價 「格外的舒適」拍出1427萬

下一則

月神

延伸閱讀

「海闊天空」點擊率破億 首支粵語MV創紀錄

「海闊天空」點擊率破億 首支粵語MV創紀錄
懷念珍姑

懷念珍姑
曼哈頓檢察官擴仇恨犯罪小組 招國、粵、韓語雇員

曼哈頓檢察官擴仇恨犯罪小組 招國、粵、韓語雇員
北加州中文學校聯合會學術比賽 300多人競技

北加州中文學校聯合會學術比賽 300多人競技

熱門新聞

黛安∕圖

媽，我已經長大（上）

2022-04-23 02:02
黛安∕圖

媽，我已經長大（下）

2022-04-24 02:02
2016年台北國際書展的「張愛玲特展：愛玲進行式」。（本報系資料照片）

愛與傷害的全記錄

2022-04-25 02:02
龍千玉歷經父喪、女兒猝逝，在傷痛中學習轉念。(記者李政龍／攝影)

面臨父親、女兒接連去世 龍千玉轉念放下迎晴天

2022-04-26 07:00
作家張曼娟以「成為自己，成為大人」為題進行分享，她說，所謂做自己，就是不再為別人的期待而偽裝。（金門縣文化局提供/中央社）

父知覺失調後 母失智 作家張曼娟分享心路歷程

2022-04-24 15:54

嫁妝的祕密

2022-04-25 02:01

超人氣

更多 >
佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段
疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷
揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園
疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」
抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳