也許連自己也不知道，我們這輩人從小扎根學懂的道德觀念，竟然不少是源自重播又重播的粵語長片呢。

小時候，看電視是唯一的娛樂，所以習慣連汁都會撈埋（意即完全消化劇情），儘管每齣粵語長片都已看過多次，但深宵重播時仍會賴著不睡，再三回味。

粵語長片不是白看的，當中蘊含的人生道理，潛移默化，學之不盡。比如是吳楚帆教曉我們做人切勿「食碗面、反碗底」，要學懂飲水思源，不要恩將仇報。關德興教曉我們要像黃飛鴻般，做個正直好人，勿像石堅般做壞人落得衰收場，而陳寶珠和呂奇則教曉我們愛情的真諦，有情人一定終成眷屬的……。

長大後看過的港產片，倒記不起有何教育 價值，不是胡胡鬧鬧得啖笑嘛，就是古惑仔互相廝殺，看過就算。

要汲取倫理道德智慧的話，當今就要首選韓劇 了，隨意便想起去年播映的《Navillera》（如蝶翩翩）。

劇中那位70歲阿伯，是最佳的長者典範。他無懼年長的身體極限，堅毅追尋跳芭蕾 舞的夢想。

他很了解年輕人的心態，在他們跌倒時，從來不會多踩一腳，他會細心地鼓勵每個年輕人。

而那位飾演阿伯妻子的老太更是不得了，她無懼逆境，默默地支持丈夫追尋夢想，她更是家中最勇敢堅強的人物，是子女和觀眾的好榜樣呢。