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易學之「觀」

〈六合飛翔〉岑逸飛

《易經》裡有觀卦，包括童觀、闚觀、觀我生進退、觀國之光、觀我生和觀其生。初六是童觀，童僕或少男的觀點，所觀膚淺、淺薄，有如「外行人看熱鬧」；六二是闚觀，從門縫窺探，所看非常褊狹而不完整，是三姑六婆見識；六三是「觀我生，進退」，居於進與不進，退與不退的決定之間，可能與名利觀有關。

六四是「觀國之光」，觀得最清楚詳盡；而九五的「觀我生」，是自我觀察，和自我反省，也是哲學性的主體觀，以我觀物；至於上九的「觀其生」，是回到無我，以物觀物。

王國維《人間詞話》提到有我之境及無我之境：「有我之境，以我觀物，故物我皆著我之色彩；無我之境，以物觀物，故不知何者為我，何者為物」，這是從文學角度談觀物。易學家邵康節則從哲學觀點看觀物，他的觀物，「非以目觀之也：非觀之以目，而觀之以心也；非觀之以心，而觀之以理也」，觀物之理，以心觀不以目觀，其實是觀形而上之道，且看邵康節的《觀物吟》一詩：

「耳目聰明男子身，洪鈞賦予不為貧。須探月窟方知物，未躡天根豈識人。乾遇巽時觀月窟，地逢雷處見天根。天根月窟常來往，三十六宮都是春。」

「耳目聰明男子身」，耳是坎卦，目是離卦，說的是我們身體有坎離二卦；「洪鈞賦予不為貧」，指的是太極賦予人的生命這個寶藏；「須探月窟方知物，未躡天根豈識人」，教人探索月窟、踏到天根，方知人生大道；「乾遇巽時觀月窟」，月窟是姤卦；「地逢雷處見天根」，天根是復卦；「天根月窟常來往，三十六宮都是春」，指萬物之理，離不開陰陽二氣運行，日日是好日。

六四

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