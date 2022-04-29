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觀物

〈六合飛翔〉岑逸飛

甚麼是「觀物」？它可以作為一個複合名詞來看，又或者將它拆開，一分為二。前者的「觀」是動詞；後者的「物」是名詞。

中國文化很重視這個「觀」字，在「老子」、「莊子」、「荀子」、「論語」、「孟子」、「易經」等，都隨處可見。至於「觀物」二字，首見於「荀子‧解蔽篇」：「凡觀物有疑，中心不定，則外物不清。」

究竟甚麼是「觀」？許慎「說文」謂：「觀，諦視也」；「諦，審也」，可見「觀」是一種審視。這個「審」字，古作「采」，「說文」又謂「采，辨別也。像獸指爪分別也。」不過這種「觀」，只是「觀」形而下之器，不是「觀」形而上之道。

「易傳」說的「古者包犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜。」這裡的「觀」便包括觀象、觀法和觀鳥獸之文，而許慎的「觀」，正是觀與鳥獸有關的事物。

再看孔子論詩：「可以興，可以觀，可以群，可以怨；邇之事父，遠之事君；多識於鳥獸草木之名」，所謂「多識於鳥獸草木之名」是知識性問題，「事父」「事君」則是倫理問題，所觀的都有個客觀對象，屬於形而下。

北宋易學家邵雍的「皇極經世書」博大精深，深奧高遠，內中便有「觀物內篇」和「觀物外篇」。他觀察的，是天地自然的消長，推究宇宙萬物的原理，並且運用先天易數，深研人事變化。

他所觀的「物」，是「窮日、月、星、辰、飛、走、動、植之數，以盡天地萬物之理」；「辭約而義廣，天下之能事畢矣」。

若將觀物提升到哲學層次，便是北宋程顥「秋日偶成」的名句「萬物靜觀皆自得，四時佳興與人同」了。

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