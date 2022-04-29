拜讀世報港副版載文「缺陷美」後，心生一股暖意：經母親苦口婆心、因勢利導規勸，作者不僅保護留住一顆缺陷美小虎牙，且隨歲月行走年齡增長，這顆虎牙逐漸演變一顆真善美牙齒。我就此想到母親75歲無奈鑲上滿口牙後，給我和弟妹們留下的一句至理名言。

母親鑲上滿口牙時已患心臟、腦血栓等疾患，但仍歡喜得滿面桃花開。我下班看望母親，她老人家像小孩似的，一個勁地讓我到近前觀看她剛剛鑲上的滿口牙。母親的滿口牙真好看，潔白、晶亮、勻稱、整齊。

新鑲滿口牙讓母親一下子年輕許多：兩腮平展了，臉頰豐滿了，面容光潤了。望著母親眉開眼笑，喜形於色之神態，我的腦海徐徐映出了母親拔牙、鑲牙經歷的一幕幕。

當年新春佳節前夕，母親的牙齒又在吃飯中掉了兩顆，而且兩側的牙齒也愈加左右搖擺。脫落、鬆動加上之前鑲的幾顆假牙，讓母親的牙齒有一大半不好使了，吃飯和說話受到不同程度的影響。

對此，我和弟妹們再一次達成共識，一同規勸母親「把舊牙全拔掉吧，換上全新滿口牙，費用我們出」。這次，母親一改往日的固執和推辭，不僅當場連聲答應，而且春節一過便默默開始換牙行動。

拔牙要循序漸進，為了減少疼痛、適應無牙咀嚼食物，牙醫囑咐一次拔兩、三顆較好。父親在母親拔牙過程中先後三次迎寒踏雪，陪伴母親乘坐公交車前往名望較高的醫院將舊齒一一拔掉。

當母親以一個癟癟嘴，說話漏風的老太太出現在我們面前時，我和弟妹們先是忍俊不住一笑，繼而陡升起一股莫名的傷感和心酸，「母親老了」。

鑲滿口牙需要幾十天的等待。這等待是為了讓拔掉牙齒後的牙床長好、長平，而這等待讓母親遭了一些罪。從拔掉舊牙之日起，母親吃飯便由細嚼慢嚥變成了囫圇吞棗，而且大多是稀軟米飯或流食，飯菜再也沒有吃出鮮香味，說話更像患了傷風感冒似的，語調常常粗細不均，甚至含糊不清。

在口腔不適，外相凹癟之下，母親堅強地熬過三個月才到醫院咬牙印。牙醫一見母親整齊的牙床驚嘆：「你這老太太真有耐力。」母親則笑著答話：「我這牙床不長齊整了，鑲上的牙也不會恰當和諧，我這是為我自己呀。」

母親鑲的滿口牙真不錯，但畢竟不是原裝的，戴上兩天吃過幾頓飯後，母親便連道新牙不舒服、不和諧，但並沒有馬上到醫院找牙醫，而是堅持硬挺著。母親的理由很簡單：「後配的牙齒與原有牙床總要有個適應過程。」

為了這適應，母親的牙床被新牙擠腫了、磨破了。不得已，吃飯時再一次改為流食，直到半個月之後，母親感覺滿口牙基本適應了，才去醫院讓牙醫瞧瞧，牙醫細瞧後又是一番驚嘆和誇獎。

為鑲牙，母親前前後後遭了近半年的罪，經過這件事，母親向幾個兒女說道：「盡量保護好牙齒，鑲的牙再好，也比不上原裝的好。」

母親戴著鑲嵌的滿口牙，一邊努力生活，一邊與病魔頑抗八年後，與世長辭。

時下，母親去天堂五年半了，但她老人家留下的那句「鑲的牙再好，也比不上原裝的好」仍時常響在我耳邊。