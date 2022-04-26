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良師

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

友人好奇，何解我會跟半個世紀前教過我的老師仍保持聯繫，見面時恭恭敬敬。

不得不承認，我們這輩人都念舊，那是爸爸從小的教誨：「得人恩果千年記」，我確實有牢牢的記著。那些良師曾經於我們顛簸的成長路上幫上一把，付出過無限愛心去感化頑劣的小心靈，鼓勵他們努力去發熱發光，他們不僅是老師，正確點來說，該是我的恩人，人生有幸遇上，怎能不牢牢感恩？

倒有一位老師，每次於母校聚會時碰上，我都壓根兒提不起勁走上前問好，她是我念中六時的歷史科老師。也許，她已老早忘記了我這區區一個學生，但我卻對她記得一清二楚。

她從來都不喜歡我，這點是太明顯了，她每次召見我時，都是一臉鐵青，語調沒有抑揚頓挫，與她跟班中優異生交談時，經常會快活大笑的得意模樣大相逕庭。

我也不能怪她，因為我從來都不是傳統乖學生，鮮有認真地拿著書本來背誦，卻花了大部分時間在朗誦、演講、辯論和演劇的興趣上。中六時，更開始在電台任兼職DJ，經常缺課，是典型的遊手好閒類型學生。

有次歷史科測驗，我因病缺席，跑去要求老師給我補考，她答允。大考和測驗分數各占一半，合起來算，我剛剛合格，逃過一科不合格要留班的惡運，可以吁一口氣了。

誰知派來的成績表上，卻呈現歷史科不合格的分數，我跑去跟老師問個究竟，她當時露出得意神色說道：「我話俾你補考啫，無話俾你計分喎！」

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