所謂「幽默」一詞，許多人認為，來自林語堂在1924年於《晨報》將英文的humour翻譯。他曾謂「幽默」二字是譯音，因為humour 既不能譯為「笑話」，又不盡同「詼諧」、「滑稽」；若譯意或可作「風趣」、「諧趣」。至於幽默感，則是運用或者理解幽默的能力。

在中文世界，humour一詞的音譯有十數種。最初有人建議譯為「語妙」，以兼顧音與意。林語堂亦認為此譯法不無可取。而對於「幽默」這個譯音，林語堂也嘗試自圓其說，謂「凡善於幽默的人，其諧趣必愈幽隱，而善於鑑賞幽默的人，其欣賞尤在於內心靜默的理會……，幽默愈幽愈默而愈妙。故譯為幽默，以意義言，勉強似乎說得過去。」（見《幽默雜話》）

其實「幽默」一詞，古已有之，見諸屈原的《九章‧懷沙》：「眴兮杳杳，孔靜幽默」，那個「眴」字等同「瞬」字，是看的意思，郭沫若將這句翻譯為「眼前一片蒼茫，聽不出絲毫聲響。」可見「幽默」本來是指寂靜無聲。

在西方，例如德國 哲學家黑格爾，便認為幽默生於偶然，是一種完全主觀的掌握方式和表現方式，藉由巧智和浮想，對現實事物施以歪打正著而成。

另外，humour一詞在西方世界，也見分歧，並不一定都含有趣的意思。例如法文的Humeur是指心情，而不存在幽默之意。

其實英文的humour，源自拉丁文，本義是「體液」。古希臘的希波克拉底(Hippocrates)，被譽為西方「醫學 之父」，便認為人的體液有血液、黏液、黃膽汁和黑膽汁等，其組成比例不同，而這詞的廣泛運用，則要歸功於17世紀的英國 人文主義戲劇家瓊生(Ben Jonson)，是寫諷刺喜劇的能手，其人物性格按照所謂「氣質」畫分，因而使humour一詞不脛而走。