我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔男金山奧克蘭華埠持刀恐嚇 華生狂奔500米報警

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

幽默

〈六合飛翔〉岑逸飛

所謂「幽默」一詞，許多人認為，來自林語堂在1924年於《晨報》將英文的humour翻譯。他曾謂「幽默」二字是譯音，因為humour 既不能譯為「笑話」，又不盡同「詼諧」、「滑稽」；若譯意或可作「風趣」、「諧趣」。至於幽默感，則是運用或者理解幽默的能力。

在中文世界，humour一詞的音譯有十數種。最初有人建議譯為「語妙」，以兼顧音與意。林語堂亦認為此譯法不無可取。而對於「幽默」這個譯音，林語堂也嘗試自圓其說，謂「凡善於幽默的人，其諧趣必愈幽隱，而善於鑑賞幽默的人，其欣賞尤在於內心靜默的理會……，幽默愈幽愈默而愈妙。故譯為幽默，以意義言，勉強似乎說得過去。」（見《幽默雜話》）

其實「幽默」一詞，古已有之，見諸屈原的《九章‧懷沙》：「眴兮杳杳，孔靜幽默」，那個「眴」字等同「瞬」字，是看的意思，郭沫若將這句翻譯為「眼前一片蒼茫，聽不出絲毫聲響。」可見「幽默」本來是指寂靜無聲。

在西方，例如德國哲學家黑格爾，便認為幽默生於偶然，是一種完全主觀的掌握方式和表現方式，藉由巧智和浮想，對現實事物施以歪打正著而成。

另外，humour一詞在西方世界，也見分歧，並不一定都含有趣的意思。例如法文的Humeur是指心情，而不存在幽默之意。

其實英文的humour，源自拉丁文，本義是「體液」。古希臘的希波克拉底(Hippocrates)，被譽為西方「醫學之父」，便認為人的體液有血液、黏液、黃膽汁和黑膽汁等，其組成比例不同，而這詞的廣泛運用，則要歸功於17世紀的英國人文主義戲劇家瓊生(Ben Jonson)，是寫諷刺喜劇的能手，其人物性格按照所謂「氣質」畫分，因而使humour一詞不脛而走。

醫學 德國 英國

上一則

父知覺失調後 母失智 作家張曼娟分享心路歷程

下一則

食物是一種愛的語言

延伸閱讀

中國2款mRNA新冠疫苗 獲准開展臨床試驗

中國2款mRNA新冠疫苗 獲准開展臨床試驗
醫藥／吃太油或不油 都易膽囊炎

醫藥／吃太油或不油 都易膽囊炎
醫藥／預防膽囊炎 該怎麼吃？

醫藥／預防膽囊炎 該怎麼吃？
醫藥／麻醉不良反應 恐吐血休克

醫藥／麻醉不良反應 恐吐血休克

熱門新聞

黛安∕圖

媽，我已經長大（上）

2022-04-23 02:02
彭天恩希望饕客在用餐之餘，也能領略部落之美。(攝影／沈昱嘉)

全台最難訂餐廳 藏在山裡的明星主廚：AKAME彭天恩

2022-04-18 07:00
黛安∕圖

媽，我已經長大（下）

2022-04-24 02:02

婚姻裡的祕密

2022-04-17 02:02

毛孩子上法庭

2022-04-17 02:00
火鐮荷包可以證明乾隆對富察皇后的深情。（記者陳宛茜／攝影）

乾隆到底愛不愛富察皇后？愛情信物竟是「打火機」

2022-04-20 02:50

超人氣

更多 >
華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真
瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班
「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手