疫情 下，每星期的合唱練習一直停頓，唱歌遙遙無期。最近，樂團指揮有一個創意想法，讓大家「網上合唱」，是以往從未想像過的事。這絕非大家一邊Zoom一邊合唱，你試試與朋友在Zoom合唱，因大家的Wi-Fi流量不一，有人暢順，有人窒礙，拍子亂七八糟，有如百鳥歸巢。

網上合唱是這樣的。這類似實體練習，男高音、男低音、女高音、女低音，各自練習自己的聲部，然後四部一同合唱。不同的是，網上「合唱」，是由指揮把歌曲的YouTube 短片發給大家，各人在家分別練習自己的聲部。練習完畢，就以YouTube為伴奏，把自己的演唱錄音再發給指揮。

最神奇的地方來了，指揮收到大家的錄音後再利用電腦軟件，即時把所有人的聲音合成，錄在同一條聲頻裡。如果有20人，則有20個soundtrack放在同一聲頻。網上Zoom即時播放，誰唱得準確無誤、誰走音錯拍，一聽就知，有如真人合唱，十分奇妙。

當然，這是含有「安慰劑」的合唱，與原本YouTube的合唱示範一同錄音，已經有人「打底」，自我感覺非常良好，幾乎有唱卡拉OK的愉快感覺。

隔住電腦練唱歌，令每個人都可以引吭高歌，但畢竟不是現場合唱，細微處仍是難以分辨。希望快些回復正常，大家一起真人練習，真人演出。