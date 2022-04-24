當聽到有人說：「我嘅家人係我最優先要考慮嘅。」莫名的怒氣旋即湧上心頭，你最著緊的是你的家人，那麼其他人的家人又如何？

我們有家庭的，試問誰不著緊自己的家人？可惜這些年頭活生生目睹無數家庭被迫支離破碎。本來是其樂融融的三代同，家庭成員突然天各一方；原本好端端的長者，瞬間跟家人陰陽相隔，你聽見無數家庭在哭泣嗎？

也許我們要學懂認命，這是命運嘛，誰也不能改變，我倒不十分同意。倘若有些人的工種正是會影響無數家庭的，他們只要付出多一點愛心、同理心、多關懷、多相助，肯定有更多家庭能免於苦難。

筆者於過去20年從事親子 工作中，有幸曾接觸許多家庭，亦曾盡過一點點綿力，給正值逆境中求存的家庭一些撫慰，且為他們轉介專業人士輔導。

也許你會驚訝，當中跟子女關係弄得一團糟的家長，竟然不乏很會賺錢的成功人士，又或是身居要職的重要人物，這類人士在職場上呼風喚雨，回到家卻偏偏敗於自己的子女手上，無計可施。

何以如此？或許是因為這類人士大多高傲、自大、固執；他們的子女常見兩極，一是學足父母，態度更見囂張，另一種是恥於父母劣行而拒絕溝通。兩者都容易把爸媽氣得七葷八素，灰頭土臉。