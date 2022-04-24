拜讀文友文韁大作「在美國出生的華裔孩子學中文」，深表同感。

冬奧運動會中大出鋒頭、在美國出生成長的谷愛凌，能操流利普通話，有賴於平日與母親以中文交流，假期又返中國生活。所以美國出生的孩子只要安排妥當，可以同時以中、英語言為母語。

筆者夫婦移民 美國寄住女兒家中，因女兒和女婿忙於工作，我們便負起照顧外孫女責任，由初生嬰兒直到她高中畢業，十多年來相處，我們和她均以粵語交談。入幼稚園前她講的基本上是粵語，但入學後很快就適應英語學習環境，很容易就有了粵、英語同為母語的能力。外孫女回香港 能用正宗粵語與人交流，說話表達能力與正宗港人無異。

美國前總統川普女兒雇有華人 女保母照顧孩子，此娃在女保母照顧下能背唐詩、唱中文兒歌、還能講些普通話，曾在華人電視出盡鋒頭。這也說明兒童語言能力可塑性甚大。

在中國未開放改革前，美國要培養說中文工作人員，多派至台灣學國語，到香港學粵語，在當地生活環境中，特別快就能學會普通話和廣東話。如果美國出生華人青年也可以趁假期返內地參加短期學習班，應該也能取得好的學習成績。

中文說較容易，讀相對較難，寫難度更高。現今許多家庭都要孩子去學中文，課餘時間去上中文學校上課，但沒有實踐機會，往往事倍功半，學習效果欠佳。方塊字難寫難認，要花時間和心機死記死背，孩子學習興趣不高。筆者認為花過多時間學讀、寫中文，如果不是工作有關和需要，是沒有必要的。

有些華人父母平時忙於工作，少與兒女相處，交談時父母雖然說母語，兒女則以英文回答，失掉學習母語和實踐機會，造成兒女只會聽母語，但不會說。真正需要用母語與人溝通時，結結巴巴不能暢述，許多華人移民第二代變成華語的啞巴。

祖孫如能長期相處，容易建立良好華人倫理關係，能謙虛、善良、助人和孝順，再加上北美當地重視獨立、主動和團隊精神，使華人青年能具備完美人格。

現今我們的外孫女已20多歲，與我們關係良好，能照顧我們兩老，關懷處處，比兒女更孝順，我們猶如又多了個女兒。