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孩子不是機械人

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

日昨談及強勢媽媽，她們口才佳，能言善辯，卻忽略了給予孩子發言的機會；她們聰敏靈巧，辦事效率高，甚麼事情都為孩子安排妥善，就連一個細節都絕不馬虎，但卻變相剝奪了孩子學習生活的權利呢。

媽媽做得太多，孩子自然會做得少。

強勢媽媽其實是犯了兩大錯誤，首先是錯判孩子的能力，其次是自以為是。媽媽自己從小已是優秀尖子嘛，她會以為人人都像她，就是不明為何孩子會又蠢又鈍。其實，每個人的天資都不同、興趣專長也不一樣，孩子的成長進度都是因人而異的，過早看扁孩子隨時會是錯判。

強勢媽媽大多堅持自己一套是最棒的，她已給孩子全天候安排了一切最好的，有最紅的補習老師、最有名的教練、最佳的營養師……已經落足本錢，總不明為何孩子的表現依然平庸。

答案其實很簡單，當一個孩子從小活於嚴厲的監控中，就連自己幾點洗澡、先看書或是先做功課等等生活細節，都未能自己掌控，你又怎能期望孩子會突然有能力掌控自己的成績、懂得設計自己的前程？孩子不是機械人，任你撳掣操控的呀。

強勢爸媽培養的孩子，有兩類是常見的：一類人是庸庸碌碌的，難有甚麼成就，但他們卻有一套行之有效的生存智慧，那是只要乖乖不逆爸媽意，生活還是會不錯的。

另一類被強勢爸媽從小嚴厲鞭策的，最終如父母所願獲得佳績。但很奇怪，他們當中有不少人寡言不歡，有些人更鮮與父母往來呢。

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